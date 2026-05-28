Vaterpolo se vratio na Zvončac, prizor je predivan

Vaterpolo se ponovno vratio na Zvončac, a Jadran je povratak na legendarni splitski bazen obilježio uvjerljivom pobjedom. Aktualni hrvatski prvak svladao je Primorje EB rezultatom 16:12 i poveo u polufinalnoj seriji Prvenstva Hrvatske.

Splićani su tako stigli na korak do novog finala domaćeg prvenstva, a prolazak mogu potvrditi već ove nedjelje u Rijeci.

Iako su ovosezonski međusobni susreti bili vrlo neizvjesni, Jadran je ovaj put pitanje pobjednika riješio mnogo ranije. Nakon izjednačenog početka domaćin je pri rezultatu 5:4 ubacio u višu brzinu i serijom 5:0 pobjegao na velikih 10:5. Redom su zabijali Butić, Marinić Kragić, Fatović, Zović pa ponovno Fatović.

Momčad Jure Marelje do kraja je mirno kontrolirala utakmicu uz sigurnog Marka Bijača i raspoložen napad, dok Primorje nije uspjelo ozbiljnije zaprijetiti povratkom.

Posebnu atmosferu večeri stvorio je upravo povratak službenih utakmica na Zvončac, gdje je Jadran ponovno zaigrao nakon šest godina, prvi put još od sezone 2019./20. i susreta za broncu prvenstva protiv Solarisa.

“Vaterpolo je ipak najljepši na otvorenom”, poručili su iz HVS-a uz fotografije tribina i ljetne atmosfere na jednom od najljepših ambijenata hrvatskog vaterpola.

Dok Jadran u nedjelju lovi potvrdu finala prvenstva, pogled navijača već polako bježi prema 6. lipnja i uzvratu finala Eurokupa protiv Marseillea, kada će Zvončac ponovno biti domaćin velike europske večeri.