Još jedna divlja noć u Splitu: Pijani turisti leže nasred puta, cure plaze po njima

Još jedna scena s Bačvica ponovno je otvorila pitanje kakav turizam Split želi i koliko grad može podnijeti posljedice nekontroliranog partijanja koje iz godine u godinu postaje zaštitni znak ljetne sezone.

Na snimci koja se širi društvenim mrežama vidi se skupina mladih stranih turista kako leže i pužu po stepenicama, vidno alkoholizirani i iscrpljeni nakon noćnog izlaska. Prizor koji je nekima možda smiješan, brojnim Splićanima postao je simbol sve većeg problema s kojim se grad suočava tijekom ljeta.

Bačvice, koje su nekad bile sinonim za ljetne večeri, druženje i picigin, posljednjih godina sve se češće pretvaraju u pozornicu opijanja, galame i neprimjerenog ponašanja. Građani gotovo svakodnevno upozoravaju na razbijene boce, povraćanje po ulicama, buku do ranih jutarnjih sati i sve veći broj intervencija hitnih službi.

Poseban problem predstavlja činjenica da dio turista u Split dolazi isključivo zbog jeftinog alkohola i noćnog života, a granica između zabave i potpunog kaosa često se vrlo brzo prijeđe. Fotografije i videosnimke mladih ljudi koji bez svijesti leže po ulicama, spavaju na plažama ili teturaju centrom grada postale su gotovo svakodnevica tijekom sezone.

Mnogi građani smatraju da Split polako gubi identitet mediteranskog grada i pretvara se u destinaciju masovnog party turizma, pri čemu najveću cijenu plaćaju upravo stanovnici centra i turističkih zona. Ističu kako problem više nije pojedinačni incident, nego obrazac ponašanja koji se ponavlja iz ljeta u ljeto.

Istodobno, turistički djelatnici upozoravaju da Split od turizma živi, ali i da je nužno pronaći ravnotežu između zarade i kvalitete života građana.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Split (@splitogramm)