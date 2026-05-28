Vozačica autom naletjela na 81-godišnjakinju, poginula na mjestu

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 22:50 u Bukovačkom Antunovcu poginula je 81-godišnja pješakinja. Na nju je naletio osobni automobil kojim je upravljala 32-godišnja vozačica, izvijestila je virovitičko-podravska policija.

Prema policijskom izvješću, nesreća se dogodila na državnoj cesti D2, kod kućnog broja 76.

Vozačica se kretala iz smjera Bukovačkog Antunovca prema Mikleušu. Zbog neprilagođene brzine kasno je uočila pješakinju koja je s travnatog putnog mosta stupila na kolnik. Prednji dio automobila udario je u ženu, koja je od siline udarca odbačena ispred vozila.Pješakinja preminula u bolnici, istraga u tijeku

Ozlijeđenoj pješakinji pružena je liječnička pomoć u Općoj bolnici Virovitica, no od zadobivenih je ozljeda preminula.

Policija je utvrdila da 32-godišnja vozačica nije bila pod utjecajem alkohola, a u bolnici su joj uzeti uzorci krvi i urina radi daljnjeg vještačenja. Očevid su na mjestu događaja obavili policijski službenici, a o svemu je obaviješteno i Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru.

Za vrijeme očevida, od 23:20 do 1:22, promet je na toj dionici državne ceste bio zatvoren i odvijao se obilaznim pravcima. Kriminalističko istraživanje se nastavlja.