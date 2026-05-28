Benzinom polio unutrašnjost auta i zapalio ga. Sve unutra je progutao plamen

U Policijskoj postaji Šibenik provedeno je kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Naime, utvrđeno je da je dana 24. svibnja oko 20 sati u Šibeniku u Ulici Vukovac zbog narušenih međuljudskih odnosa 27-godišnjak polio benzinom unutrašnjost osobnog vozila vlasništvo 67-godišnjaka te otvorenim plamenom izazvao požar. Zbog straha od nekontroliranog širenja požara 27-godišnjak je sam ugasio požar kojom prilikom je cijela unutrašnjost vozila izgorjela.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni muškarac predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu.