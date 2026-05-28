Close Menu

Pravilo 11 minuta moglo bi vam spasiti srce: Novo istraživanje donijelo zanimljive rezultate

Autori studije zaključuju kako upravo male, održive promjene mogu biti najbolji put prema dugoročnom zdravlju, posebno u užurbanom načinu života kada su velike promjene mnogima teško izvedive

Samo 11 minuta duljeg sna, nekoliko minuta više kretanja ili malo više povrća na tanjuru mogli bi imati velik učinak na zdravlje srca, pokazalo je novo istraživanje objavljeno u časopisu European Journal of Preventive Cardiology.

Znanstvenici iz Australije, Čilea i Brazila analizirali su podatke više od 53 tisuće odraslih osoba tijekom osam godina, a rezultati su pokazali da i male promjene životnih navika mogu značajno smanjiti rizik od srčanog i moždanog udara.

Tijekom istraživanja zabilježeno je više od 2000 ozbiljnih kardiovaskularnih događaja. Sudionici su koristili pametne satove i druge nosive uređaje, a znanstvenici su pratili njihove navike spavanja, tjelesnu aktivnost i prehranu.

Male promjene, veliki učinak

Rezultati su pokazali da spavanje samo 11 minuta dulje svake noći može smanjiti rizik od srčanog i moždanog udara za oko 10 posto. Sličan učinak povezivan je i s dodatnih 4,5 minuta žustrog hodanja dnevno ili povećanjem unosa povrća za 50 grama dnevno.

Autori istraživanja smatraju da su upravo ovakve male i postupne promjene ključ dugoročnog uspjeha jer ih je ljudima lakše održavati od naglih i radikalnih promjena životnog stila.

„Pokazali smo da kombinacija malih promjena u nekoliko područja života može imati iznenađujuće velik pozitivan učinak na zdravlje srca i krvnih žila“, rekao je dr. Nicholas Koemel sa Sveučilišta u Sydneyu.

Dodao je kako ljudi često odustanu kada pokušaju preko noći promijeniti cijeli način života, dok male navike lakše postaju dio svakodnevice.

Najbolja kombinacija za zdravlje srca

Istraživanje je pokazalo i koji obrazac ponašanja donosi najveću korist. Najmanji rizik od srčanog i moždanog udara imale su osobe koje:

spavaju između osam i devet sati dnevno

imaju najmanje 42 minute umjerene ili intenzivne tjelesne aktivnosti dnevno

hrane se uravnoteženo i jedu više povrća

Kod takvih ispitanika rizik od ozbiljnih kardiovaskularnih problema bio je čak 57 posto manji u odnosu na osobe s najmanje zdravim navikama.

Stručnjaci preporučuju aktivnosti poput žustrog hodanja, vožnje bicikla i plivanja, a ističu i važnost prehrane bogate povrćem.

Autori studije zaključuju kako upravo male, održive promjene mogu biti najbolji put prema dugoročnom zdravlju, posebno u užurbanom načinu života kada su velike promjene mnogima teško izvedive.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0