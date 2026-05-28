Otvorenje izložbe NOV.032 večeras u Muzeju grada Trogira

Večeras, u srijedu 28. svibnja 2026. godine u 19.00 sati, u Galeriji Cate Dujšin Ribar Muzeja grada Trogira otvara se izložba NOV.032, autorski projekt multimedijalnog umjetnika Darka Škrobonje i arhitekata Antonije Cvitan Vuletić te Luke Cvitana iz arhitektonskog ureda Prostorne taktike.

“Iako je prvotno bila zamišljena kao dokumentacija procesa gradnje i montaže, izložba u konačnici ne prikazuje most isključivo kao arhitektonski objekt, već ga sagledava kroz društveno iskustvo i njegovu vizualnu pojavnost, otvarajući prostor za šire razumijevanje izvan okvira sušte funkcionalnosti. Kroz videoinstalacije, arhitektonske nacrte, maketu i inženjerske crteže, pažljivo kurirani postav most predstavlja kao „živi“ urbani element i dinamičnu društvenu platformu.

Škrobonjine videoinstalacije udaljavaju se od linearne naracije i usmjeravaju na fragmente, teksture, zvuk i ritam, stvarajući imerzivno iskustvo koje promatrača poziva da samostalno oblikuje interpretativni doživljaj. Zaključno, Nov.032 nije samo dokumentacija jednog arhitektonskog projekta, već intimni portret, „skulpture koja to nikad nije trebala biti“, kako je sami autori opisuju. “

Izložba ostaje otvorena do 30. lipnja 2026.

Informacije o vođenim turama i popratnim događanjima tijekom trajanja izložbe bit će naknadno objavljene na društvenim mrežama Prostornih taktika i Muzeja grada Trogira.

Izložba je realizirana uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita, Muzeja grada Trogira, Marane d.o.o. i Prostornih taktika.