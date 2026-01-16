Vatrogasci u Splitu imali niz intervencija: Požari, otvaranja stanova i spašavanje životinja

Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita imali su niz intervencija u protekla 24 sata, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar. Izvješće obuhvaća razdoblje od 15. siječnja u 6 sati do 16. siječnja u 6 sati.

Tijekom tog razdoblja splitski vatrogasci intervenirali su ukupno pet puta na području grada. U jutarnjim satima, u 9:28, zabilježen je požar otvorenog prostora u ulici Salonitanskih mučenika, gdje su na intervenciji sudjelovala tri vatrogasca s jednim vozilom.

Nešto kasnije, u 10:35, vatrogasci su intervenirali na tehničkom otvaranju stana na Mažuranićevu šetalištu, a navečer su imali još dvije slične intervencije – u Stepinčevoj ulici u 19:34 te u Valpovačkoj ulici u 23:04 sata.

U 19:11 sati vatrogasci su gasili požar stropne lampe u Pojišanskoj ulici, na kojem je sudjelovalo šest vatrogasaca s jednim vozilom.

Osim intervencija na području grada Splita, zabilježeni su i događaji na području županije koje su odradila lokalna dobrovoljna vatrogasna društva. U Donjem Humcu vatrogasci DVD-a Supetar spasili su psa koji je upao u rupu, dok su u Vranjicu vatrogasci DVD-a Vranjic gasili nekontrolirano spaljivanje otpada.

Na otoku Hvaru vatrogasci su intervenirali zbog požara na uređenom odlagalištu otpada, a u Kaštel Sućurcu zabilježen je požar električnih instalacija na obiteljskoj kući, koji su ugasili pripadnici DVD-a Mladost.

Nadležne službe podsjećaju građane na oprez, osobito kada je riječ o rukovanju električnim instalacijama i paljenju vatre na otvorenom prostoru.