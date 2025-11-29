Vatrogasci u Splitu imali niz intervencija: Požar u Marmontovoj, gorjela vozila na Šinama

Splitski vatrogasci imali su izrazito aktivna protekla 24 sata, tijekom kojih su intervenirali u nizu tehničkih i požarnih situacija diljem grada, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar.

Dežurstvo je započelo tehničkom intervencijom na OHBP-u KBC-a Split, gdje su vatrogasci u 08:11 sati skidali prsten s prsta pacijenta. Na terenu je bilo jedno vozilo i dva pripadnika Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Split. Slična intervencija uslijedila je navečer, u 17:56 sati, kada su vatrogasci na istom odjelu skidali naušnicu s uha.

Nešto kasnije, u 11:42 sati, JVP je pružio ispomoć policiji u Vinkovačkoj ulici, s dva vozila i četiri vatrogasca.

Najveća intervencija dana zabilježena je u 12:40 sati na području Starog puta – Šine, gdje je izbio požar na više osobnih vozila na auto-otpadu. Dio vozila u potpunosti je izgorio, dok su druga djelomično oštećena. Na terenu je djelovalo jedno vozilo JVP-a i šest vatrogasaca.

U 13:12 sati interveniralo se zbog požara smeća u polu-podzemnim spremnicima na Mažuranićevom šetalištu, dok je u 16:27 sati planuo požar otvorenog prostora na području Zbora narodne garde – Smokovik.

Posebno zahtjevna bila je intervencija u 21:10 sati u Marmontovoj ulici, gdje je došlo do požara električne grijalice u kupaonici. Požar se proširio na ormarić s higijenskim potrepštinama, no brzom reakcijom vatrogasaca spriječena je veća šteta. Na terenu su djelovala dva vozila JVP-a i devet vatrogasaca, uz ispomoć DVD-a Split s jednim vozilom i tri vatrogasca.

DVD Split imao je i jednu samostalnu intervenciju ranije tijekom dana: u 17:26 sati vatrogasci su u Svačićevoj ulici otvarali vrata stana.