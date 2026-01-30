Vatrogasci u Splitu imali dvije intervencije u protekla 24 sata

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita imala je dvije intervencije u razdoblju od 29. siječnja u 6 sati do 30. siječnja u 6 sati, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar.

Prva intervencija zabilježena je u 12:20 sati, kada su vatrogasci tehnički intervenirali u Kliničkom bolničkom centru Križine, gdje su osobi skidali prsten s ruke.

Druga intervencija dogodila se u 22:46 sati na području Mostina, gdje je izbio požar hrpe odbačenog mješovitog otpada. Na teren je izašlo jedno vatrogasno vozilo s tri vatrogasca, a požar je uspješno ugašen.

U istom razdoblju nije bilo zabilježenih intervencija dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja grada, niti dodatnih dojavljenih i proslijeđenih događaja na razini županije.