Vatrogasci u Splitu i županiji imali niz tehničkih intervencija, gorio dimnjak u Kaštel Novom

Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita tijekom protekla 24 sata imali su nekoliko tehničkih intervencija, dok su kolege s područja Splitsko-dalmatinske županije intervenirali i zbog požara dimnjaka.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, splitski vatrogasci su u jutarnjim satima sudjelovali u vježbi evakuacije i spašavanja u Osnovnoj školi Brda. Ubrzo nakon toga intervenirali su na Šetalištu Ivana Meštrovića, gdje su uz pomoć zglobne platforme uklonili metalne ljestve zaglavljene u krošnji stabla.

Tijekom prijepodneva obavljena je i tehnička intervencija otvaranja lifta u Šimićevoj ulici, a kasnije i natapanje spaljenog biljnog otpada, ponovno na području Šetališta Ivana Meštrovića.

Na razini županije vatrogasci su imali više intervencija pružanja ispomoći djelatnicima Hitne medicinske pomoći u Kaštel Starom i Trogiru, dok su u Sinju intervenirali zbog otvaranja vrata stana.

Najozbiljniji događaj zabilježen je u Kaštel Novom, gdje je u poslijepodnevnim satima izbio požar dimnjaka na obiteljskoj kući. Požar su ugasili vatrogasci DVD-a Kaštela.