Vatrogasci u Splitu i okolici imali više tehničkih intervencija

U razdoblju od 27. siječnja u 6 sati do 28. siječnja u 6 sati, vatrogasne postrojbe na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije zabilježile su nekoliko tehničkih intervencija.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u 10.07 sati na području Dražanca, gdje je uklonjena kanalica koja je visjela i predstavljala potencijalnu opasnost. Na intervenciji su sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom.

Na području županije zabilježene su tri intervencije dobrovoljnih vatrogasnih društava. U Kaštel Sućurcu u 9.54 sati provedena je tehnička intervencija ispomoći djelatnicima hitne medicinske službe. U Marini je u 13.16 sati zabilježena tehnička intervencija u prometu zbog prometne nesreće, dok je u 15.41 sati na području Klis–Grla također intervenirano zbog prometne nesreće.

Sve intervencije odrađene su bez dodatnih poteškoća, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar.