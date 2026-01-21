Vatrogasci u Splitsko-dalmatinskoj županiji imali niz intervencija, gorjela trava i dimnjaci

Vatrogasne postrojbe na području Splitsko-dalmatinske županije imale su više intervencija u razdoblju od 19. siječnja u 6 sati do 20. siječnja u 6 sati, proizlazi iz izvješća Županijskog vatrogasnog operativnog centra

Na području grada Splita, Javna vatrogasna postrojba intervenirala je u dvije situacije. U prijepodnevnim satima provedena je vježba evakuacije i spašavanja u Osnovnoj školi Ravne njive, dok je u poslijepodnevnim satima zabilježen manji požar hrane u posudi na štednjaku u Krbavskoj ulici.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Najveći broj intervencija odnosio se na požare otvorenog prostora na području županije. U Zmijavcima je zabilježen požar dimnjaka na obiteljskoj kući, koji su ugasili vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Imotski. Požari trave zabilježeni su i u Klisu, Vinjanima Gornjim, Turjacima, Ercegovcima i Cisti Velikoj, pri čemu je opožareno više tisuća četvornih metara trave i niskog raslinja.

U Vinjanima Gornjim opožareno je oko 3000 četvornih metara trave, dok je u Ercegovcima vatra zahvatila oko 6000 četvornih metara. Požari su ugašeni brzom intervencijom lokalnih vatrogasnih društava i javnih postrojbi iz Imotskog, Sinja, Dicma i Lovreća.

Na području Klisa zabilježena je i dojava o požaru osobnog vozila na brzoj cesti Solin – Klis, na koju je interveniralo Dobrovoljno vatrogasno društvo Klis. U večernjim satima u Igranama je obavljena tehnička intervencija otvaranja vrata stana, a postupanje su proveli vatrogasci DVD-a Podgora.

Vatrogasci apeliraju na građane na dodatni oprez, osobito prilikom rukovanja vatrom na otvorenom prostoru, kako bi se spriječilo širenje požara i ugrožavanje ljudi i imovine.