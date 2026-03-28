Vatrogasci u akciji: Požar, intervencija u bolnici i drama na cesti

U protekla 24 sata vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije imali su niz intervencija – od tehničkih intervencija i požara, do asistencija hitnoj pomoći i osiguranja velikog javnog događaja.

Prema informacijama Županijskog vatrogasnog operativnog centra, Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u više situacija tijekom dana.

U 14:53 sati vatrogasci su intervenirali u KBC-u Split na Firulama, gdje su pomogli osobi ukloniti prsten s prsta. Na intervenciji su sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom.

Samo nekoliko minuta kasnije, u 15:01 sati, upućeni su u Lovrinaćku ulicu zbog aktiviranog vatrodojavnog alarma. Izvidom je utvrđeno stanje na terenu, a na intervenciji je sudjelovalo šest vatrogasaca.

U večernjim satima, točnije u 19:00 sati, vatrogasci su osiguravali dodjelu glazbene nagrade „Porin“ u velikoj dvorani na Gripama, gdje su dežurali s jednim vozilom i trojicom vatrogasaca.

Deset minuta kasnije, intervenirali su u garaži trgovačkog centra City Center One, gdje su otvorili zaključano vozilo.

Intervencije diljem županije

Vatrogasci su bili aktivni i izvan Splita. U Sutivanu je u 7:52 sati DVD Supetar intervenirao zbog otvaranja vrata stana, a u Makarskoj je u 10:28 sati izbio požar spremnika za otpad, koji su ugasili vatrogasci JVP Makarska.

Vatrogasci DVD Gradac su u 11:05 sati pružili ispomoć hitnoj medicinskoj službi. U večernjim satima, u 19:50 sati, vatrogasci JVP Sinj uklonili su stup za prijenos električne energije s prometnice u Turjacima, čime su osigurali sigurnost prometa.