Vatrogasci na terenu u Splitu, na Braču i Visu

Prema informaciji Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split, u razdoblju od 10. siječnja od 6 sati do 11. siječnja do 6 sati zabilježeno je više vatrogasnih intervencija na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u subotu u 11.26 sati zbog tehničke intervencije otvaranja vrata stana u ulici Gradiščanskih Hrvata. Na intervenciji je sudjelovalo jedno vozilo s tri vatrogasca.

Zabilježene su i intervencije dobrovoljnih vatrogasnih društava na području županije. U 12.37 sati u Sumartinu je obavljeno ispumpavanje vode iz broda, a na terenu je bio DVD Selca.

U 23.20 sati vatrogasci su intervenirali u tehničkoj intervenciji nakon prometne nesreće u Ljubitovici, gdje su sudjelovali JVP Trogir i DVD Seget. Još jedna prometna nesreća zabilježena je u 2.40 sati, na kojoj je interveniralo DVD Komiža.