Vatrogasci na terenu od jutra do ponoći: Požari u Splitu i okolici, jedna osoba završila u bolnici

Vatrogasci na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije u protekla 24 sata imali su niz intervencija, uključujući požare, tehničke intervencije i pomoć hitnoj medicinskoj službi.

Najozbiljniji događaj zabilježen je u petak navečer u Splitu, kada je u 23:20 sati izbio požar u kuhinji stana u ulici Theodorea Roosevelta. U požaru je ozlijeđena jedna muška osoba, kojoj je pomoć pružena na mjestu događaja od strane tima Hitne medicinske službe, nakon čega je prevezena u KBC Split.

Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita požar su lokalizirali u 23:40 sati, a u potpunosti ga ugasili u 00:15 sati. Na intervenciji su sudjelovali s jednim vozilom i šest vatrogasaca.

Ranije tijekom dana, oko 12 sati, izbio je i požar plinskog roštilja na balkonu kuće na drugom katu u Mandićevoj ulici. Požar je brzo ugašen vodom, a na mjestu događaja bila je prisutna i policija. U intervenciji su sudjelovali i pripadnici DVD-a Žrnovnica.

Osim intervencija u Splitu, vatrogasci su imali više tehničkih i operativnih zadataka diljem županije. U Makarskoj je u jutarnjim satima obavljeno otvaranje vrata stana, dok su u Kaštel Novom vatrogasci u dva navrata pomagali djelatnicima hitne medicinske pomoći pri transportu osoba, kao i u jednoj tehničkoj intervenciji otvaranja stana.

Na području Klisa u 18 sati izbio je požar trave i niskog raslinja, pri čemu je opožarena površina od oko 500 četvornih metara. Još jedan požar otvorenog prostora zabilježen je u Ostrovici u večernjim satima, gdje je izgorjelo oko 600 četvornih metara trave. Požar su ugasili vatrogasci DVD-a Gata s dva vozila i sedam vatrogasaca do 20:50 sati.