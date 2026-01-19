Vatrogasci jučer dvaput intervenirali u splitskoj bolnici, evo detalja

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita u posljednja 24 sata imala je tri intervencije.

U 09:03 sati obavljena je tehnička intervencija skidanja prstena s prsta ruke pacijenta u KBC-u Split Firule, na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu. Na intervenciji je sudjelovala dva vatrogasca iz Javne vatrogasne postrojbe Split s jednim vozilom.

U 16:45 sati obavljen je izvid nakon što se oglasio vatrodojavni alarm u Ulici Domovinskog rata 45 u Splitu. Na toj intervenciji sudjelovalo šest vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Split s jednim vozilom.

U 16:55 sati ponovno je obavljena tehnička intervencija skidanja prstena s prsta ruke pacijenta u KBC-u Split Firule, OHBP, pri čemu su sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom.

Na području županije zabilježena su dva dojavljena i proslijeđena događaja.

U mjestu Sutivan u 06:45 sati obavljeno je otvaranje vrata stana, a na intervenciji je sudjelovao DVD Supetar, tri vatrogasca s jednim vozilom. U mjestu Mitlo u 14:23 sati izbio je požar trave i niskog raslinja, na kojem je interveniralo Dobrovoljno vatrogasno društvo Marina, dva vatrogasca s jednim vozilom.