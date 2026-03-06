Vatrogasci imali niz intervencija u Splitu: Gasili automobil, požar u kontejneru i otvarali stan

Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita u posljednja 24 sata imali su nekoliko intervencija na području grada, uključujući požar na automobilu, požar u kontejneru te više tehničkih intervencija.

Kako navodi Županijski vatrogasni operativni centar, jedna od intervencija zabilježena je u 13:12 sati u KBC-u Split na Firulama, gdje su vatrogasci pomagali medicinskom osoblju ukloniti prsten s prsta pacijentice. Na intervenciji su sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom.

U 20:20 sati došlo je do požara na osobnom vozilu u Kaštelanskoj ulici, a na teren su izašla tri vatrogasca s jednim vozilom.

Nešto kasnije, u 21:26 sati, vatrogasci su intervenirali zbog požara smeća u kontejneru u Ulici A. B. Šimića, dok su u 22:49 sati intervenirali i u Hercegovačkoj ulici, gdje su otvorili stan.

Intervenciju su tijekom dana imali i pripadnici DVD-a Split, koji su u 10:46 sati otvorili stan u Ulici Iza Lože, pri čemu su sudjelovala tri vatrogasca s jednim vozilom.

Više požara i na području županije

Vatrogasci su intervenirali i na više lokacija u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

U Dugopolju je u 13:03 sati izbio požar otvorenog prostora u kojem je izgorjelo oko tri hektara trave i niskog raslinja, a požar su ugasili pripadnici DVD-a Dugopolje.

Požari otvorenog prostora zabilježeni su i u Nisku, gdje je izgorjelo 3500 četvornih metara trave i makije, te u Vinjanim Gornjim, gdje je opožareno oko dva hektara površine, a u potpunosti je izgorjelo i jedno napušteno vozilo.

Dva manja požara trave zabilježena su i na području Dicma, dok su vatrogasci u Klis Kosi pomagali u transportu ozlijeđene osobe koju su potom preuzeli djelatnici hitne medicinske slu

Uz to, vatrogasne snage intervenirale su i na dojavi o požaru na turističkom brodu u Jasenicama (Bajnice), gdje su sudjelovali vatrogasci iz Dugog Rata, Omiša i Podstrane, a sanacija požarišta nastavljena je i tijekom noći.