Vatrogasci diljem Dalmacije imali niz intervencija: gorjela trava i spremnici za otpad

Vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije imali su više intervencija u posljednja 24 sata, uglavnom vezanih uz požare na otvorenom i uklanjanje opasnih prepreka, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar u Splitu

Na makarskoj rivi u jutarnjim satima intervenirali su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Makarska, koji su u 8:29 sati uklonili grane palme koje su predstavljale opasnost za prolaznike.

Tijekom dana zabilježena su i dva požara spremnika za otpad na području općine Selca. Prva intervencija zabilježena je u Povljima u 11:30 sati, dok je drugi požar izbio u Selcima u 13:09 sati. U oba slučaja na teren su izašli vatrogasci DVD-a Selca.

U večernjim satima vatrogasci su gasili požare trave na nekoliko lokacija u Dalmatinskoj zagori. U mjestu Budimiri na području Trilja, u 18:15 sati izbio je požar trave koji je zahvatio oko pola hektara površine, a ugasio ga je DVD Trilj. Nešto kasnije, u 18:50 sati, vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Sinj intervenirali su zbog požara trave u naselju Radošić, gdje je izgorjelo oko 2000 četvornih metara.

Iz vatrogasnog operativnog centra podsjećaju građane na oprez, osobito u zimskim mjesecima kada su, unatoč hladnijem vremenu, požari na otvorenom i dalje mogući zbog suhe vegetacije i ljudske nepažnje.