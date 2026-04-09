Vatrogasci cijeli dan na terenu: Niz požara diljem županije

Tijekom dana na području Splitsko-dalmatinske županije zabilježeno je više požara i intervencija vatrogasnih snaga, a većina ih se odnosila na zapaljenje trave, niskog raslinja i otpada.

U Solinu je oko 12:20 sati izbio požar trave i niskog raslinja koji se proširio prilikom kontroliranog spaljivanja. Opožarena je površina od oko 200 četvornih metara, a na intervenciju su izašli vatrogasci DVD-a Vranjic s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Samo petnaestak minuta kasnije, u Kamenmostu je planula trava, pri čemu je opožareno oko 400 četvornih metara. Požar su gasili pripadnici JVP-a Imotski s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Najveći požar dana zabilježen je u Dolića Dragi, gdje je u 12:52 sati izbio požar borove šume. Vatrena stihija lokalizirana je oko 15 sati, dok je u potpunosti ugašena u 16:30. Opožareno je oko jedan hektar površine, a na terenu su bila tri vozila i sedam vatrogasaca JVP-a Imotski.

U Zelovu je u 14:16 sati izbio požar trave koji je zahvatio površinu od jednog hektara. Intervenirali su vatrogasci DVD-a Muć.

Osim požara, zabilježene su i tehničke intervencije. U Makarskoj su vatrogasci u 16:19 sati pružili ispomoć hitnoj medicinskoj službi, dok su kasnije, u 19:50 sati, gasili ostatke spaljivanja biljnog otpada.

Nešto ozbiljnija situacija dogodila se u Grabovcu u 17:52 sati, gdje je gorjelo osam olupina vozila na auto otpadu. Požar je ugašen oko 19 sati, a u gašenju su sudjelovali vatrogasci DVD-a Lovreć i DVD-a Zadvarje s ukupno pet vozila i 15 vatrogasaca.

U Planu je u 19:11 sati zabilježen požar naslaga otpada uz fasadu skladišta, a intervenirali su vatrogasci DVD-a Kaštela.

Kasno navečer, u 21:19 sati, izbio je još jedan požar trave u Turjacima, gdje su na teren izašli vatrogasci JVP-a Sinj.

Niz intervencija još jednom potvrđuje povećan rizik od požara, osobito tijekom spaljivanja na otvorenom, zbog čega vatrogasci ponovno apeliraju na oprez građana.