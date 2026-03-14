Vatrenima stiže pojačanje: Segečić odlučio igrati za Hrvatsku

Kod Međunarodne nogometne federacije (FIFA-e) Adrian Segečić službeno je podnio zahtjev za promjenom nogometnog državljanstva. Ovaj 21-godišnjak rođen u Australiji, koji igra za engleski Portsmouth, odlučio je nastupati za Hrvatsku. Trebao bi biti od velike pomoći izborniku Zlatku Daliću jer, iako je njegova primarna pozicija ofenzivni vezni, može igrati na oba krila čime daje prijeko potrebnu širinu Vatrenima.

Rođen 2004. godine u Australiji, Segečić je odrastao u nogometnom okruženju te vrlo rano pokazao tehničku kvalitetu i kreativnost s loptom. Prošao je omladinski pogon australskog prvoligaša Sydney FC, gdje se profilirao kao jedan od najzanimljivijih igrača svoje generacije. Njegova sposobnost igre između linija, pregled igre i precizan udarac brzo su ga izdvojili od vršnjaka.

Nakon što je prošlo ljeto iz Australije prešao u engleskog drugoligaša Portsmouth, dosad je ove sezone upisao 30 nastupa u svim natjecanjima, zabiopet golova i upisao dvije asistencije, piše gol.hr.

Segečić donosi širinu Vatrenima na krilima

Segečić najčešće igra na poziciji ofenzivnog veznog, ali jednako dobro može djelovati i na krilnim pozicijama. Upravo ta svestranost jedna je od njegovih najvećih prednosti. Odlikuje ga dobar prvi dodir, osjećaj za prostor te hrabrost u situacijama jedan na jedan. Uz to, često se uključuje u završnicu akcija, bilo asistencijama ili pogocima, što dodatno povećava njegovu vrijednost za momčad.

U seniorskom nogometu počeo je dobivati sve više prilika, a svaka nova utakmica pokazuje kako se radi o igraču koji ima potencijal za iskorak na višu razinu. Stručnjaci posebno ističu njegovu nogometnu inteligenciju i mirnoću u igri, osobine koje se rijetko viđaju kod igrača njegove dobi.

Iako je još uvijek na početku profesionalne karijere, Segečićev razvoj pažljivo prate i skauti iz europskih klubova. Njegov stil igre – kombinacija tehnike, kreativnosti i napadačke produktivnosti – savršeno se uklapa u moderni nogomet koji traži brza rješenja i igrače sposobne stvarati višak.

Pred Adrianom Segečićem još je puno rada i dokazivanja, no sve upućuje na to da bi ovaj mladi veznjak mogao postati jedno od zanimljivijih imena nove generacije nogometaša. Ako nastavi razvijati svoj talent i dobivati kontinuitet minuta, pred njim bi mogla biti vrlo zanimljiva karijera koja će privući pažnju i izvan australskih granica.

Za sada je jasno jedno – ime Adriana Segečića sve se češće pojavljuje na nogometnim radarima, a njegov put tek je započeo.