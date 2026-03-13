Vatreni otkrio zašto je odbio Hajduk: "Kontaktirali su me, neću reći tko, ali..."

Imao je ponudu Hajduka na stolu, ali odlučio se zahvaliti

Hrvatski nogometni reprezentativac Nikola Moro otkrio je zanimljiv detalj iz karijere. Iako je rođen u Splitu, nogometno je odrastao u Dinamu, a danas igra za talijansku Bolognu.

Vatreni je gostujući u emisiji Sport nedjeljom otkrio da je u jednom trenutku imao ponudu Hajduka, no istu je odbio jer je smatrao da povratak u hrvatski nogomet nije pravi potez za njegovu karijeru:

"Kontaktirali su me neki ljudi, neću reći tko, ali ja sam se u tom trenutku zahvalio. Nisam bio spreman vratiti se, mislim da mi je bilo bolje ostati tu, i zbog reprezentacije, i zbog mene samoga", rekao je Moro.

"Tu sam u ozbiljnom klubu, igrali smo čak i Ligu prvaka. Nije mi bilo u ideji vratiti se u Hajduk. Iako, kažem bilo je kontakta", dodao je.

