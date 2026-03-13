Vatreni otkrio zašto je odbio Hajduk: "Kontaktirali su me, neću reći tko, ali..."

Hrvatski nogometni reprezentativac Nikola Moro otkrio je zanimljiv detalj iz karijere. Iako je rođen u Splitu, nogometno je odrastao u Dinamu, a danas igra za talijansku Bolognu.

Vatreni je gostujući u emisiji Sport nedjeljom otkrio da je u jednom trenutku imao ponudu Hajduka, no istu je odbio jer je smatrao da povratak u hrvatski nogomet nije pravi potez za njegovu karijeru:

"Kontaktirali su me neki ljudi, neću reći tko, ali ja sam se u tom trenutku zahvalio. Nisam bio spreman vratiti se, mislim da mi je bilo bolje ostati tu, i zbog reprezentacije, i zbog mene samoga", rekao je Moro.

"Tu sam u ozbiljnom klubu, igrali smo čak i Ligu prvaka. Nije mi bilo u ideji vratiti se u Hajduk. Iako, kažem bilo je kontakta", dodao je.