Vatreni Marijana Budimira dramatično ispali s Mundijala

Hrvatski nogometaši do 17 godina na dramatičan su način završili svoj put na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Bolji su nakon izvođenja jedanaesteraca bili vršnjaci iz Uzbekistana.

Uzbekistanci su na početku susreta bili agresivniji, ali Hrvatska konkretnija pa je tako u 6. minuti Kumar zamalo glavom doveo Vatrene u prednost, a odmah u sljedećem napadu sjajno Grahovac brani udarac iz daljine.

Nije se nakon toga događalo ništa naročito u prvih 20 minuta, a nešto kasnije je još jednom sjajno reagirao Grahovac i obranio neugodan pokušaj Hakimova. To je, nažalost, bila samo najava vodstva Uzbekistana koje se dogodilo u 24. minuti režirao Hasanov matiravši Grahovca glavom iz blizine, pišu Sportske novosti.

Bolji su i agresivniji bili Uzbekistanci u prvom dijelu, a najaktivniji kod naših bio je Patrik Horvat. Ipak, nije se moglo iskreirati ništa ozbiljnije što bi doista ugrozilo vrata Šokirova. Baš je Horvat bio pokretač brojnih pokušaja naših igrača, ali sve je to bilo jalovo. Pokušavalo se ubačajima, ali Uzbekistanci su jednostavno bili fizički nadmoćniji i nisu puno dopuštali našima.

Spretniji i mirniji bili Uzbekistanci

Na poluvrijeme se tako otišlo s minimalnom prednošću Uzbekistana koji je bio precizniji, iako je Hrvatska imala više pokušaja na gol Šokirova. Na samom smiraju prvog dijela je u jednom duelu u protivničkom šesnaestercu pao Benkotić, ali je sudac Mebiame nakon pregleda snimke odlučio da nije bilo materijala za jedanaesterac.

Marijan Budimir je već u 46. minuti napravio tri promjene, u igru umjesto Radoša, Benkotića i Sliškovića poslao Vojvodića, Burcara i Niku Horvata. Dobila je tu Hrvatska na agresivnosti, ali ne i na konkretnosti. U 58. je minuti Grahovcu ozbiljno zaprijetio Musahanov, ali je naš vratar bio spreman. Zatim je pokušavao i Hasanov, ali nesavladiv je bio Grahovac.

Nakon 20-ak minuta zatišja je u 75. iz slobodnjaka probao Burcar, ali bio neprecizan. No, bila je to samo najava izjednačenja koje je stiglo 5 minuta kasnije. Burcar je ubacio na Šivaleca čiji je pokušaj dočekao Kusanović i poslao loptu u praznu mrežu za povratak na početak. Tanguy Mebiame u 88. minuti još jednom nije svirao najstrožu kaznu za naše nakon što je Kusanović vidno dobio pod nogama, ali nije pao pa je to možda omelo Gabonca, javljaju Sportske novosti.

Da bi drama bila kompletna, nakon 95 minuta nogometa rezultat je bio 1:1 te se otišlo u raspucavanje kroz jedanaesterce. Tu su, nažalost, spretniji i mirniji bili Uzbekistanci i plasirali se u osminu finala.