Varaždin - Dinamo 2:2 Modri izjednačili iz penala

Varaždin i Dinamo igraju treću utakmicu petog kola Supersport HNL-a. Igrači Marija Kovačevića na gostovanju traže nastavak stopostotnog niza u prvenstvu, koji je produljen u posljednjem kolu kada je Dinamo na Maksimiru pobijedio Istru s 3:0. Varaždin je u prošlom kolu upisao veliku 2:1 pobjedu na gostovanju protiv Rijeke te će igrači Nikole Šafarića tražiti još jedan pozitivan rezultat protiv Plavih.

U trećoj utakmici petog kola SHNL-a Varaždin i Dinamo su odigrali susret koji je završio rezultatom 2:2. Gosti su poveli golom Matea Lisice, a u nastavku utakmice domaćine su do preokreta odveli Aleksa Latkovič i Antonio Bošić. Za 2:2 iz penala zabio je Sandro Kulenović.

Penal za Dinamo u 90. minuti! Bakrar je probio desnu stranu, ubacio u sredinuod kuda je pucao Goda, a na crti je Jovanov igrao rukom i spriječio gol. Jovanov je dobio i drugi žuti, odnosno crveni karton, piše Index.