Varaju li nas trgovci? Patike u jednom dućanu gotovo su duplo skuplje nego na webshopu

Potrošači se sve češće pitaju plaćaju li proizvode po realnim cijenama ili su izloženi neopravdanim poskupljenjima. Na konkretnom primjeru razlika je više nego očita.

U jednom sportskom dućanu na koji smo naišli, tenisice brenda Cruyff prodaju se po cijeni od 134 eura.

Istovremeno, na službenim stranicama originalnog proizvođača isti model, uz popust, stoji svega 64 eura.

Iako trgovci imaju pravo samostalno formirati cijene, ovako velike razlike otvaraju pitanje transparentnosti i informiranosti kupaca. Gdje je granica između tržišne slobode i dovođenja kupaca u zabludu?