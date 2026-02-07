Vandali noćas razbijali koševe u Đardinu, Parkovi i nasadi: "Grad pamti, kamere gledaju"

Tijekom noći na subotu nepoznati počinitelji oštetili su komunalnu opremu u središtu Splita. U perivoju Đardin porazbijano je više betonskih koševa za otpad, a slučaj je prijavljen nadležnim službama te se utvrđuju okolnosti događaja.
Riječ je o prostoru koji je svakodnevno frekventan i koristi ga velik broj građana i turista, a šteta će se sanirati o trošku počinitelja nakon što budu identificirani.
Iz gradskog komunalnog poduzeća Parkovi i nasadi Split oštro su osudili vandalizam te upozorili na posljedice takvog ponašanja, naglašavajući da se ovakvi incidenti tretiraju kao prekršaj s konkretnim pravnim i financijskim posljedicama.
U nastavku prenosimo njihovu objavu:
"Jedan razbijeni koš = prekršajna prijava. Policija. Stanica. Evidencija. Roditelji i psiholog, ako si maloljetan. Kazna i plaćanje štete iz vlastitog džepa.
I pitanje koje se uvijek postavi: Zašto?
Grad pamti. Kamere gledaju. Komunalno redarstvo i policija rade svoj posao. A često te vidi i netko tko ima više hrabrosti nego što misliš.
Razbijanje gradskog inventara nije bezazleno. Nije šala. Nije dokaz hrabrosti. Posljedice su stvarne i to za tebe, tvoju obitelj i tvoju budućnost.
Ako već želiš ostaviti trag u gradu, neka bude dobar.
Split je naš. Čuvaj ga.", poručuju.