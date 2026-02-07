Vandali noćas razbijali koševe u Đardinu, Parkovi i nasadi: "Grad pamti, kamere gledaju"

Tijekom noći na subotu nepoznati počinitelji oštetili su komunalnu opremu u središtu Splita. U perivoju Đardin porazbijano je više betonskih koševa za otpad, a slučaj je prijavljen nadležnim službama te se utvrđuju okolnosti događaja.

Riječ je o prostoru koji je svakodnevno frekventan i koristi ga velik broj građana i turista, a šteta će se sanirati o trošku počinitelja nakon što budu identificirani.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iz gradskog komunalnog poduzeća Parkovi i nasadi Split oštro su osudili vandalizam te upozorili na posljedice takvog ponašanja, naglašavajući da se ovakvi incidenti tretiraju kao prekršaj s konkretnim pravnim i financijskim posljedicama.

U nastavku prenosimo njihovu objavu:

"Jedan razbijeni koš = prekršajna prijava. Policija. Stanica. Evidencija. Roditelji i psiholog, ako si maloljetan. Kazna i plaćanje štete iz vlastitog džepa.

I pitanje koje se uvijek postavi: Zašto?

Grad pamti. Kamere gledaju. Komunalno redarstvo i policija rade svoj posao. A često te vidi i netko tko ima više hrabrosti nego što misliš.

Razbijanje gradskog inventara nije bezazleno. Nije šala. Nije dokaz hrabrosti. Posljedice su stvarne i to za tebe, tvoju obitelj i tvoju budućnost.

Ako već želiš ostaviti trag u gradu, neka bude dobar.

Split je naš. Čuvaj ga.", poručuju.