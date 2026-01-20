Vandali išarali prvu splitsku česmu na Dobrom

Na Dobrom je ovih dana osvanulo ono što Splićani najteže opraštaju – šaranje po spomeniku. Na meti vandala našla se prva splitska česma, a na kamenoj površini ostale su škrabotine koje su, prema riječima iz Gradskog kotara Grad, potpuno protiv "nepisanog pravila" čak i među grafiterima.
"Draga dico, na kamen se ne šara. Pogotovo ne na spomenike", poručila je Lara Arapović Bonačić, predsjednica Gradskog kotara Grad, u objavi kojom je javnost upozorila na incident. Dodala je i kako je "to oduvijek bio kodeks među grafiterima, šaraju se neugledne zapuštene površine, a cilj je da se iste poljepšaju umjetničkim grafitima, a ne škrabotinama".
Ipak, česma na Dobrom nije ostala dugo išarana. Iz kotara navode kako je problem riješen gotovo odmah.
"Prva splitska česma na Dobrom našla se na udaru vandala, a brzom reakcijom kotara Grad i gradske komunalne službe, škrabotine su očišćene", istaknula je Arapović Bonačić. U objavi se obratila i izravno onima koji su odgovorni za šaranje, apelirajući da se ovakvi potezi više ne ponove – osobito na mjestima koja imaju povijesnu i simboličku vrijednost.
"Ako baš morate šarat, nemojte to više raditi ovdje! Hvala", zaključila je predsjednica kotara.