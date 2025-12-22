Close Menu

Vampirica Olja održat će umjetnički performans u centru Splita

Poznato je kada će biti performans
Olja Einfalt

U blagdanskom ozračju u centru Splita održava se umjetnički performans "Grad kao kulisa" autorice Olje Einfalt, koji tematizira grad bez svakodnevice i osnovnih sadržaja života.

U performansu umjetnica, odjevena kao božićni vilenjak, zajedno s Djedom Božićnjakom hoda gradom u potrazi za mjestima koja bi trebala biti dio normalne gradske rutine: knjižnicom, trgovinom za djecu, urarom, postolarom i malim prehrambenim dućanom. Umjesto grada koji živi, susreću se sa zatvorenim vratima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Performans ukazuje na to da se u samom centru Splita danas ne mogu pronaći ni osnovne funkcije grada – sadržaji za djecu, obrazovanje i svakodnevne potrebe – dok se prostor sve više pretvara u kulisu za turizam i sezonske sadržaje. Cilj nije kritika pojedinaca, nego poticanje javne rasprave o tome kakav grad želimo: grad u kojem se živi cijelu godinu ili grad koji postoji samo kao razglednica.

Olja Einfalt

U Marmontovoj ulici

"Ako u centru grada ne možete pronaći knjižnicu ni trgovinu za djecu, onda to više nije grad – nego kulisa", poručuje autorica performansa Olja Einfalt, poznatija kao vampirica Olja.

Performans se odvija u javnom prostoru kao tiha i nenametljiva intervencija, otvorena građanima i medijima. Održava se u ponedjeljak, 22. prosinca u 19 sati na lokaciji Marmontova 6 u Splitu.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0