Vampirica Olja održat će umjetnički performans u centru Splita

U blagdanskom ozračju u centru Splita održava se umjetnički performans "Grad kao kulisa" autorice Olje Einfalt, koji tematizira grad bez svakodnevice i osnovnih sadržaja života.

U performansu umjetnica, odjevena kao božićni vilenjak, zajedno s Djedom Božićnjakom hoda gradom u potrazi za mjestima koja bi trebala biti dio normalne gradske rutine: knjižnicom, trgovinom za djecu, urarom, postolarom i malim prehrambenim dućanom. Umjesto grada koji živi, susreću se sa zatvorenim vratima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Performans ukazuje na to da se u samom centru Splita danas ne mogu pronaći ni osnovne funkcije grada – sadržaji za djecu, obrazovanje i svakodnevne potrebe – dok se prostor sve više pretvara u kulisu za turizam i sezonske sadržaje. Cilj nije kritika pojedinaca, nego poticanje javne rasprave o tome kakav grad želimo: grad u kojem se živi cijelu godinu ili grad koji postoji samo kao razglednica.

U Marmontovoj ulici

"Ako u centru grada ne možete pronaći knjižnicu ni trgovinu za djecu, onda to više nije grad – nego kulisa", poručuje autorica performansa Olja Einfalt, poznatija kao vampirica Olja.

Performans se odvija u javnom prostoru kao tiha i nenametljiva intervencija, otvorena građanima i medijima. Održava se u ponedjeljak, 22. prosinca u 19 sati na lokaciji Marmontova 6 u Splitu.