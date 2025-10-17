Val kritika na račun restorana Gariful: Video s prizorom šamaranja izazvao bijes korisnika

Hvarski restoran Gariful ponovno je izazvao pažnju javnosti, ali ovoga puta ne zbog gastronomske ponude, nego zbog – neprimjerenog videa. Na službenoj Facebook stranici restorana objavljen je skeč koji je izazvao brojne osude korisnika društvenih mreža.

Gariful često objavljuje snimke iz svog restorana ili s ribolova, a povremeno ih začini humorom. No, posljednji pokušaj šale izazvao je suprotan učinak. U videu se prikazuje konobar koji izlazi na terasu i zatiče muškarca kako šamara ženu. Na pitanje što radi, muškarac odgovara da je "žena poželjela očišćene škampe u buzari", nakon čega i sam konobar ošamari ženu.

Snimka je naišla na oštre reakcije javnosti, a mnogi su gledatelji izrazili ogorčenje zbog prikazivanja nasilja, pa makar i u šali.

"Odvratno, idete na block. Fuj", "Nije vam ovo za pohvaliti se, bez obzira što je zafrkancija", "Krajnje neuljudno i necivilizirano! Izbacite to odmah van", "Kakav jadan marketing – ovime ste samo odbili goste", neki su od komentara ispod objave.

Unatoč tomu što je video zamišljen kao humorističan, velik dio publike smatra da nasilje, čak i u šali, nije prihvatljiv oblik promocije.