UZNEMIRUJUĆI NAPAD U SPLITU Muškarac snimao, vikao i fizički napao djevojku. Zadobila prijelom ruke

Redakciji Dalmacije Danas tijekom noći javila se djevojka koja je zatražila pomoć i apelirala da se, u slučaju postojanja snimki, informacije proslijede policiji, navodeći da je bila žrtva nasilnog napada u Dubrovačkoj ulici u Splitu.

Kako je naknadno potvrdila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, incident se dogodio sinoć oko 00:20 sati ispred ugostiteljskog objekta, gdje je muškarac nakon snimanja mobitelom i verbalnog sukoba fizički napao žensku osobu, uslijed čega je pala na tlo i zadobila prijelom kosti zapešća.

"Sinoć oko 00: 20 sati u Dubrovačkoj ulici u Splitu, ispred ugostiteljskog objekta došlo je do narušavanja javnog reda i mira te tjelesnog napada na jednu žensku osobu", priopćila je PU splitsko-dalmatinska.

Prema do sada utvrđenim činjenicama, muškarac je mobilnim uređajem snimao žensku osobu, a nakon što ga je upozorila da prestane sa snimanjem, muškarac je počeo vikati, potom ju je uhvatio za ruku nakon čega je pala na tlo.

Oštećena je zbog zadobivenih ozljeda zatražila liječničku pomoć u KBC Split, gdje je utvrđeno da je zadobila tjelesnu ozljedu u vidu prijeloma kosti zapešća ruke.

U tijeku je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih činjenica te pronalaska počinitelja.