UZNEMIRUJUĆE Snimljen trenutak pada zrakoplova!

Zastrašujuća snimka širi se društvenim mrežama.

Snimljen je trenutak pada zrakoplova koji je iz Indije poletio prema Londonu s 242 putnika i člana posade.

Zrakoplov Boeing 787-8 Dreamliner tvrtke Air India na putu za London srušio se odmah nakon polijetanja iz zračne luke Ahmedabad.

Na videosnimci se vidi kako zrakoplov leti nisko i pokušava postići visinu, no udara o tlo i eksplodira u golemoj vatrenoj kugli u 13:38 po lokalnom vremenu.

Snimke s mjesta događaja prikazuju gusti oblak crnog dima koji se uzdiže iz tla.

Hitne službe na terenu sudjeluju u akciji spašavanja, prenosi Dnevnik.hr.

Upozoravamo, snimka je uznemirujuća:

Flight AI171, operating Ahmedabad-London Gatwick, was involved in an incident today#Ahmedabadplanecrash #london #planecrash #Ahmedabad #AirIndia pic.twitter.com/XFKVYVPf5k

— Vijaykumar Desai (@KumarVijayDesai) June 12, 2025