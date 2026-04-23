Uznemirujuća scena u Splitu: Muškarac s balkona bacio metalnu šipku i nož

U utorak, 21. travnja 2026. godine oko 13:15 sati na području Splita došlo je do narušavanja javnog reda i mira između dvojice muškaraca.

Policijski službenici intervenirali su te uhitili 49-godišnjaka, koji je bio u alkoholiziranom stanju (izmjerena koncentracija alkohola od 1,98 g/kg), te 40-godišnjaka. Obojica su privedena u policijsku postaju, gdje je nad njima provedeno kriminalističko istraživanje.

Utvrđeno je kako je 49-godišnjak s balkona stana na naročito drzak i nepristojan način narušavao javni red i mir. U vidno alkoholiziranom stanju vikao je i galamio na 40-godišnjaka koji se nalazio na ulici, a u jednom trenutku prema njemu je bacio metalnu šipku i kuhinjski nož. Sve se odvijalo pred prolaznicima, koji su bili vidno uznemireni i uplašeni. Također je na javnom mjestu u ruci držao kuhinjski nož.

S druge strane, i 40-godišnjak je također narušavao javni red i mir, vikanjem i galamom prema 49-godišnjaku, pritom držeći nož u ruci na javnom mjestu.

Protiv obojice je utvrđena osnovana sumnja na počinjenje prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Policija im je izrekla privremene mjere zabrane približavanja i kontakta, a uz optužni prijedlog privedeni su na sud. Predloženo je zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, osobito jer je 49-godišnjak višestruki prekršitelj.

Sud je 49-godišnjaku odredio zadržavanje te je predan u zatvor, dok je 40-godišnjak pušten na slobodu. Odluka o njihovoj prekršajnoj odgovornosti bit će naknadno donesena.