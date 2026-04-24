UZNEMIRUJUĆA PORUKA STIGLA I U SPLITSKU GRADSKU UPRAVU Jezivi mailovi posljednjih dana kruže Hrvatskom

Posljednjih dana diljem Hrvatske kruže jezivi mailovi koji pozivaju na nasilje i ubijanje mladeži, a poruke su mahom stizale na adrese osnovnih i srednjih škola. Nakon što je jučer uznemirujuću poruku zaprimila i Zračna luka Split, sada je, kako doznajemo, slična prijeteća poruka stigla i na e-mail adrese u gradu Splitu, odnosno u splitsku Gradsku upravu.

Riječ je o iznimno uznemirujućem sadržaju u kojem se prijeti nasiljem te se spominju škole, djeca, profesori i javne institucije. U poruci se navode prijetnje masakrom, eksplozijama i napadima, a spominju se i lokacije na području Splita. Zbog osjetljivosti sadržaja i mogućeg uznemiravanja javnosti, detalje poruke nećemo prenositi u cijelosti. Iz vidljivog dijela poruke jasno je, međutim, da se radi o ozbiljnim prijetnjama koje ciljaju škole, institucije i građane.

Dojave su uvijek bile lažne

Prema informacijama koje su se posljednjih dana pojavljivale u javnosti, slične prijeteće poruke stizale su na adrese brojnih škola diljem zemlje. Zbog takvih prijetnji policija je na više lokacija provodila sigurnosne provjere, a nadležne službe postupale su prema protokolima.

O svemu su, očekuje se, obaviještene nadležne službe. Policija će utvrđivati okolnosti zaprimanja prijeteće poruke, njezin izvor te postoji li stvarna opasnost ili je riječ o lažnoj dojavi, kakvih je posljednjih dana bilo diljem Hrvatske. U svim dosadašnjim slučajevima posljednjih dana utvrđeno je da je riječ o lažnim dojavama, no nadležne službe svaku prijetnju shvaćaju ozbiljno te postupaju prema sigurnosnim protokolima.