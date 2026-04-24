Održan 3. PulmoCaSt - stručni i znanstveni skup o torakalnoj onkologiji

U organizaciji Hrvatskog torakalnog društva 'Toraks' i Klinike za plućne bolesti KBC-a Split, održan je 3. PulmoCaSt - stručni i znanstveni skup koji okuplja medicinsko osoblje koje se u svom radu bavi torakalnom onkologijom.

Program je obuhvaćao plenarni dio te odvojene liječničke i sestrinske sekcije, s 34 predavača u liječničkom i 20 u sestrinskom dijelu. Sudjelovalo je gotovo 200 sudionika iz svih dijelova Hrvatske, ali i iz inozemstva. Riječ je o specijalistima i specijalizantima pulmologije, onkologije, torakalne kirurgije, patologije, citologije, radiologije, interne medicine, obiteljske medicine, palijativne medicine te svim drugim liječnicima koji se u svakodnevnom radu bave onkološkim bolesnicima. Također, sudjelovale su i medicinske sestre i tehničari koji svakodnevno brinu o bolesnicima s nekim od torakalnih tumora.

Ove godine naglasak je bio na dijagnostici torakalnih tumora, personaliziranom pristupu onkološkom liječenju, novostima u liječenju karcinoma pluća različitih stadija bolesti te nuspojavama onkološkog liječenja. Kroz cijeli program naglašen je značaj multidisciplinarnog pristupa u dijagnostici i liječenju.

Pozdrave i prigodne govore na otvaranju skupa održali su zamjenik ravnatelja KBC-a Split dr. Marko Jukić, dekan Fakulteta zdravstvenih znanosti doc.dr.sc. Mario Podrug, predstojnica Klinike za plućne bolesti KBC-a Split doc.dr.sc. Suzana Mladinov i pomoćnica ravnatelja KBC-a Split za sestrinstvo Ivanka Ercegović. Voditelj PulmoCaSt-a, dr. Vide Popović je na otvaranju istaknuo kako je zadovoljstvo iz godine u godinu čuti iskustva kolega iz različitih bolnica te međusobno razmijeniti znanja i stavove kada je u pitanju torakalna onkologija, a s ciljem unapređenja skrbi i poboljšanja uspjeha liječenja bolesnika s karcinomom pluća i drugim torakalnim tumorima". Voditeljica sestrinskog dijela tečaja Dijana Sunara, mag. med. techn. kazala je da će sudionici obogatiti svoja znanja i razmjeniti iskustva iz drugih bolnica te tako uvelike doprinijeti boljoj skrbi onkoloških bolesnika. Zahvalila je svim sudionicima korisnim predavanjima, ukazanom povjerenju i lijepom druženju.