Iz Grada Splita pozivaju sve u subotu na Žnjan, evo zbog čega

Grad Split poziva građane na javnozdravstvenu akciju promicanja prometne sigurnosti koja će se održati u subotu, 25. travnja 2026., od 10 do 12 sati na Žnjanskom platou (uz skate park i dječje igralište).

Akcija se održava pod pokroviteljstvom Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Splita, u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo SDŽ, Policijskom upravom splitsko-dalmatinskom, Srednjom tehničkom prometnom školom i Biciklističkim savezom SDŽ.

Program uključuje edukaciju o sigurnom sudjelovanju u prometu, predstavljanje projekta „Oprez je COOL!“, demonstraciju vožnje električnih romobila te mini-biciklijadu za djecu i građane.

"Pozivamo građane da se pridruže i svojim sudjelovanjem doprinesu većoj sigurnosti u prometu", pozivaju iz Grada.