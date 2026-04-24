U sklopu projekta ReFresh Fish LIFE provedene akcija izlova stranih i invazivnih vrsta i edukacija ribolovaca

Riječ je o drugoj takvoj akciji, a aktivnosti izlova provodit će se kontinuirano dok traje projekt koji za cilj ima smanjenje pritiska invazivnih vrsta na osjetljive slatkovodne ekosustave. Na rijeci Krki korištene su mreže i metoda elektroribolova, dok je na ostalim lokacijama primijenjen isključivo elektroribolov. Nakon izlova ulovljena riba determinirana je, izmjerena, izvagana i propisno zbrinuta.

U aktivnostima su sudjelovali ihtiolozi s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, djelatnici javnih ustanova Priroda Šibensko-kninske županije i More i krš, koje su partneri projekta, i djelatnici Javne ustanove Nacionalni park Krka, koja je nositelj projekta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon terenskih aktivnosti, u ispostavi Javne ustanove Nacionalni park Krka u Skradinu održana je prva edukativna radionica za lokalne ribolovce na kojoj je sudjelovalo više od šezdeset sudionika. Predavanje je održao prof. dr. sc. Davor Zanella s PMF-a, a ribolovci su upoznati s ciljevima projekta, metodama selektivnog izlova i načinima prepoznavanja stranih i autohtonih vrsta riba.

Sudionici radionice dobit će potvrdu na temelju koje će moći sudjelovati u kontroliranom izlovu invazivnih vrsta, a dobit će i obrasce za praćenje ulova, što doprinosi sustavnom smanjenju brojnosti invazivnih vrsta riba i kontinuiranom monitoringu. Dok projekt ne završi edukacija će se provoditi jednom godišnje.

Projekt ReFresh Fish LIFE, koji iz LIFE programa financira Europska unija, a provodit će se do 2030. godine, za cilj ima poboljšanje stanja očuvanosti pet endemskih i ugroženih slatkovodnih vrsta riba na području Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije.

Aktivnosti izlova obuhvaćaju uklanjanje stranih i invazivnih vrsta poput štuke, grgeča, šarana, babuške i gambuzije, koje su velika prijetnja autohtonim vrstama. Posebna pažnja usmjerena je na zaštitu pet ciljnih vrsta: visovačkog glavočića, dalmatinske gaovice, oštrulje, turskog klena i pijurice, koje su globalno rijetke i ograničene upravo na ova Natura 2000 područja.

Uz izlov i monitoring, važan dio aktivnosti čini educiranje lokalnih ribolovaca o selektivnim metodama ribolova i prepoznavanju vrsta. Time se jača dugoročna zaštita ekosustava kroz aktivno uključivanje lokalne zajednice, što je jedan od glavnih ciljeva projekta.