U Splitu bi se trebali graditi priuštivi stanovi na tri lokacije: Poznata okvirna cijena po kvadratu!

Grad Split organizirao je panel pod nazivom „Prvi kvadrat“ o priuštivom stanovanju na Ekonomskom fakultetu u Splitu.

Na panelu su sudjelovali gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, prof. dr. sc. Silvia Golem, profesorica na predmetima Prostorna ekonomija i Urbana ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Splitu, Domagoj Bendić, predsjednik Studentskog zbora Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, te Marin Biliškov, stručnjak za nekretnine. Na panelu su predstavljeni i dosadašnji rezultati ankete o interesu građana za rješavanje stambenog pitanja, uz poseban naglasak na mišljenja i potrebe mladih.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta istaknuo je kako je Grad pokrenuo sve procese koji su bitni za priuštivo stanovanje te javno prezentiraju svoj rad.

-Zanimljiv je broj ljudi koji su se prijavili u anketi Grad Splita, i dosadašnji rezultati. Do sad se javilo preko 2.500 tisuće ljudi, a anketa traje do kraja mjeseca. Skoro 80 posto anketiranih je iz grada Splita i rezultati su jako zanimljivi, pojasnio je Šuta.

Grad Split je već pripremio tri lokacije za priuštivo stanovanje, a četvrta lokacija je pripremljena od strane RH. Dodatno su pripremljene i lokacije u Srinjinama i na Brodarica gdje je potrebno ostvariti preduvjete.

-U Ulici Domovinskog rata imamo jedno zemljište gdje je postupak povrata imovine riješen tako da na tom prostoru postoji veliki potencijal za gradnju. Po zakonu RH, 50 posto stanova mora ići za priuštivi najam, a ostalih 50 posto za priuštivi otkup. Nama je zanimljiva anketa koja govori kako mentalitet građana Splita je takav da više žele priuštivi otkup, zaključio je Šuta.

Cijena takvog kvadrata stana bila bi oko 2.100 eura gdje se isključivo gleda trošak gradnje a ne tržišna cijena. Određene nabave su ugovorene pa se prvi radovi očekuju krajem 2027.godine.

Na priuštivo stanovanje osvrnuo se i prof.dr.sc. Paško Burnać.

-Svaka mjera Grada i Županije koja ide u smjeru priuštivog stanovanja je dobra mjera. Ne treba imati iluzije kako će se s 30 stanova koji idu u dugoročni najam, odnosno s 300 izgrađenih stanova u razumnom periodu bitno promijeniti stanje na tržištu. Vrlo vjerojatno se neće promijeniti uopće ali tržište nekretnina u Splitu broji oko 90 000 stanova. Ideja kako će se s nekoliko stotina stanova promijeniti cijena na tržištu je iluzorna. Ali ne treba zbog toga što ne možete utjecati na tržište ne raditi ništa. Inicijativa koja poduzimaju Grad, županija i država pa i EU fondovi je dobra. Riješit ćemo dio obitelji te takve mjere, svakako treba pozdraviti, istaknuo je Burnać.

Cijene na tržištu ovise o mikrolokaciji a kreću se oko 5.000 do 10. 000 eura po kvadratu.

-Nema puno stanova na tržištu i svaki stan nađe svog kupca. Mlade obitelji na početku zajedničkog života najčešće kreću u potragu za stanovima u najmu te se s vremenom odluče dignuti kredit. Sve ovisi koliko su platežno moćni tako traže i nekretnine. Cijena najma stanova je relativna te isto ovisi o lokaciji a najam je od 500 do 1000 eura mjesečno, pojasnio nam je Marin Biliškov iz agencije Biliškov nekretnine.