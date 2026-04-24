Uspjesi učenika Glazbene škole Josipa Hatzea na državnim i međunarodnim natjecanjima

Učenici Glazbene škole Josipa Hatzea ostvarili su iznimne rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima.

Na 64. državnom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa, učenici klarineta iz klase prof. Borne Koseca postigli su zapažene rezultate uz korepetitoricu Petru Filimonović. Učenica Oleksandra Klysak osvojila je 1. nagradu (II. kategorija), učenik Baldo Šale također 1. nagradu (V. kategorija), dok je učenica Vana Jurec osvojila 3. nagradu (IV. kategorija).

Na istom natjecanju, učenica Dragica Anđelić osvojila je 2. nagradu u disciplini harfa (I. kategorija) pod mentorstvom prof. Lovorke Begović.

Također, na 64. državnom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa u disciplini klasični balet – solo, učenice su ostvarile izvanredne rezultate. Učenica Chiara Jukić osvojila je 1. mjesto i 1. nagradu (II. kategorija), učenica Nikolina Marković osvojila je 2. mjesto i 1. nagradu (III. kategorija), a učenica Dora Malkoč 3. mjesto i 1. nagradu (III. kategorija). Učenica Marita Plazibat osvojila je 3. mjesto i 1. nagradu (VI. kategorija). Učenice Lili Ferić (II. kategorija), Magdalena Lozić (III. kategorija), Leticia Ozretić-Rašković (IV. kategorija) i Tena Madunić (V. kategorija) osvojile su 2. nagrade. Mentori učenicama bili su prof. Silviu Tănase, prof. Anastasiia Boiko, prof. Korana Bilan i prof. Miroslava Oravcová.

Nadalje, na istom državnom natjecanju u disciplini zbor (I. kategorija), dječji zbor Glazbene škola Josipa Hatzea osvojio je 2. nagradu pod vodstvom prof. Agneze Medić, uz klavirsku pratnju prof. Klare Matjan Marušić.

Na 15. međunarodnom natjecanju Sarajevo International Guitar Festival učenici gitare ostvarili su vrijedne plasmane. Učenica Lila Sunko osvojila je 3. mjesto (III. kategorija), učenica Paula Marević 4. mjesto (III. kategorija), učenica Tonka Stanišić 7. mjesto (III. kategorija), dok je učenik Mihovil Gjurašin osvojio 3. mjesto (IV. kategorija). Njihovi mentori bili su prof. Ivanka Prusac, prof. Anđela Jerkunica i prof. Genc Qivlaku.

Sjajne vijesti stižu i s međunarodnog natjecanja iz solfeggia i teorije glazbe „DO, RE, MI, FA…”. Učenici Glazbene škole Josipa Hatzea pod mentorstvom prof. Nine Vojtek Šabić (Dislocirani odjel Vis) ostvarili su izvrsne rezultate, pri čemu su neki briljirali i u dvije kategorije. Učenica Marćelina Kunac osvojila je 1. mjesto i 1. nagradu u disciplinama solfeggio (kategorija 1.A) i teorija glazbe (kategorija 1.B), a učenik Daniel Bubalo također je u obje discipline, u kategorijama 2.A i 2.B, osvojio 1. nagrade. Učenik Mikula Kunac osvojio je 1. nagradu u disciplini teorija glazbe (kategorija 3.B), dok je učenica Vanja Vitaljić također osvojila 1. nagradu u disciplini teorija glazbe (kategorija 5.B).

Na međunarodnom natjecanju International Music MasterClass and Competition u Mariboru, učenik Josip Brešković osvojio je čak dvije zlatne nagrade u disciplinama solfeggio (kategorija 3b) i slušno prepoznavanje (kategorija 3c) pod mentorstvom prof. Maje Novak (Dislocirani odjel Bol, Brač). U disciplini glazbene teorije (kategorija 5d) učenik Luka Mandić osvojio je zlatnu nagradu, dok su učenice Lucija Sunara i Antea Bogdan nagrađene srebrnim nagradama, a učenice Marija Škorić i Ana Bukovac brončanim nagradama, pod mentorstvom prof. Vange Lučev. Učenica Bernardica Miočević u istoj disciplini i kategoriji ostvarila je priznanje za sudjelovanje.

Ovi rezultati potvrđuju kontinuitet izvrsnosti učenika i nastavnika Glazbene škole Josipa Hatzea te njihov značajan doprinos glazbenoj i plesnoj umjetnosti.