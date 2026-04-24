Dramatična akcija spašavanja na Velebitu: Ozlijeđeni penjač evakuiran s Anića kuka

Zbog iznimno zahtjevnog terena i otežanog pristupa, akcija je ocijenjena kao tehnički vrlo složena

Četveročlana posada helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, pripadnici Zapovjedništva specijalnih snaga te članovi Hrvatske gorske službe spašavanja jučer su proveli zahtjevnu akciju spašavanja ozlijeđene osobe s najviše stijene Velebita, Anića kuka u Nacionalnom parku Paklenica.

Kako je priopćilo Ministarstvo obrane RH (MORH), u akciji je sudjelovala posada helikoptera Mi-171Sh iz sastava 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, pripadnici Zapovjedništva specijalnih snaga, 12 spašavatelja HGSS-a iz Stanice Zadar te četiri letača spašavatelja HGSS-a iz Stanice Split.

Zbog iznimno zahtjevnog terena i otežanog pristupa, akcija je ocijenjena kao tehnički vrlo složena, posebno za helikoptersku posadu.

U kasnim poslijepodnevnim satima helikopter je poletio iz vojarne „Knez Trpimir“ u Divuljama prema Paklenici, gdje se nalazila ozlijeđena osoba. Na terenu su već djelovali i zemaljski timovi HGSS-a koji su osobu zbrinuli i pripremili za transport.

U koordinaciji svih sudionika, primjenom tehnike fiksnog užeta, pripadnici ZSS-a i HGSS-a uspješno su izvukli ozlijeđenu osobu s nepristupačnog dijela stijene te je potom prevezena do helidroma u Starigradu.

 

Nakon zbrinjavanja na terenu, helikopterom je transportirana u vojarnu „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku Donjem, a potom vozilom hitne medicinske pomoći u Opću bolnicu Zadar radi daljnje medicinske obrade.

„Riječ je o iznimno zahtjevnoj akciji zbog konfiguracije terena i ograničenog prostora za manevriranje helikopterom. Zahvaljujući vrhunskoj uvježbanosti posade i odličnoj koordinaciji s pripadnicima ZSS-a i HGSS-a, akcija je uspješno provedena u kratkom vremenu“, istaknuo je kapetan helikoptera.

Iz MORH-a poručuju kako ova akcija još jednom potvrđuje visoku razinu spremnosti i obučenosti Hrvatske vojske te uspješnu suradnju s HGSS-om u spašavanju unesrećenih osoba na teško pristupačnim područjima.

