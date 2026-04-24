Dramatična akcija spašavanja na Velebitu: Ozlijeđeni penjač evakuiran s Anića kuka

Četveročlana posada helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, pripadnici Zapovjedništva specijalnih snaga te članovi Hrvatske gorske službe spašavanja jučer su proveli zahtjevnu akciju spašavanja ozlijeđene osobe s najviše stijene Velebita, Anića kuka u Nacionalnom parku Paklenica.

Kako je priopćilo Ministarstvo obrane RH (MORH), u akciji je sudjelovala posada helikoptera Mi-171Sh iz sastava 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, pripadnici Zapovjedništva specijalnih snaga, 12 spašavatelja HGSS-a iz Stanice Zadar te četiri letača spašavatelja HGSS-a iz Stanice Split.

Zbog iznimno zahtjevnog terena i otežanog pristupa, akcija je ocijenjena kao tehnički vrlo složena, posebno za helikoptersku posadu.

U kasnim poslijepodnevnim satima helikopter je poletio iz vojarne „Knez Trpimir“ u Divuljama prema Paklenici, gdje se nalazila ozlijeđena osoba. Na terenu su već djelovali i zemaljski timovi HGSS-a koji su osobu zbrinuli i pripremili za transport.

U koordinaciji svih sudionika, primjenom tehnike fiksnog užeta, pripadnici ZSS-a i HGSS-a uspješno su izvukli ozlijeđenu osobu s nepristupačnog dijela stijene te je potom prevezena do helidroma u Starigradu.

Nakon zbrinjavanja na terenu, helikopterom je transportirana u vojarnu „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku Donjem, a potom vozilom hitne medicinske pomoći u Opću bolnicu Zadar radi daljnje medicinske obrade.

„Riječ je o iznimno zahtjevnoj akciji zbog konfiguracije terena i ograničenog prostora za manevriranje helikopterom. Zahvaljujući vrhunskoj uvježbanosti posade i odličnoj koordinaciji s pripadnicima ZSS-a i HGSS-a, akcija je uspješno provedena u kratkom vremenu“, istaknuo je kapetan helikoptera.

Iz MORH-a poručuju kako ova akcija još jednom potvrđuje visoku razinu spremnosti i obučenosti Hrvatske vojske te uspješnu suradnju s HGSS-om u spašavanju unesrećenih osoba na teško pristupačnim područjima.