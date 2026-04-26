UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ Godinama bez identiteta: Policija ponovno traži pomoć, znate li tko su ove osobe?

Zagrebačka policija ponovno je objavila uznemirujuće fotografije u pokušaju identifikacije pet nepoznatih osoba, a kako smo i ranije pisali tijela su pronađena na području Policijske uprave zagrebačke u posljednjih devet godina.

Policija je upozorila da su fotografije uznemirujućeg sadržaja.

Možete ih pogledati ovdje.

U nedjelju, 30. studenoga 2025. oko 7.10 sati u Zagrebu, Rapska ulica nasuprot broja 24-A, u napuštenom i derutnom objektu pronađeno je tijelo nepoznate muške osobe u lošem zdravstvenom stanju. Osoba je prevezena u KBC Zagreb, gdje je isti dan preminula.

Opis tijela: muškarac, starosti vjerojatno iznad 50 godina, dužine tijela oko 182 cm, srednje tjelesne građe, smeđe i prosjede, kratko ošišane kose, smeđe i prosjede brade, zapuštenog izgleda, bez tetovaža, bez zuba.

U petak, 24. siječnja 2025. godine u Zagrebu, neposredno prije skretanja prema spremištu vozila javnog gradskog prijevoza u Dubravi, u Mandlovoj ulici, u tramvaju broj 7 pronađeno je tijelo nepoznate muške osobe.

Utvrđeno je da je muškarac u večernjim satima ušao u tramvaj broj 7 na stajalištu Savski most, a vozač tramvaja je isti dan oko 23.40 sati, neposredno prije skretanja prema spremištu tramvaja u Dubravi u Mandlovoj ulici primijetio da putnik ne izlazi iz tramvaja, a kada mu je prišao utvrdio je da muškarac ne daje znakove života.

Obavljenim očevidom je utvrđeno da se radi o tijelu muškarca, starosti iznad 50 godina života, dužine tijela oko 180 cm, srednje tjelesne građe, prosijede kose, sijede brade, odjeven u crni kaput i plave traper hlače. Na prsima se nalazi tetovaža u obliku tenka, na lijevoj nadlaktici tetovaža u obliku ptice, a na desnoj podlaktici tetovaža u obliku krune.

U ponedjeljak, 13. studenoga 2023. godine u Zagrebu, na Samoborskoj cesti kod restorana zatečena je starija muška osoba u lošem zdravstvenom stanju, a prilikom postupanja nije rekao svoje ime, nisu pronađeni nikakvi dokumenti i nije se mogao utvrditi identitet osobe. Muškarac je prevezen u Kliničku bolnicu Sveti Duh, zaprimljen je dezorijentiran, otežanog govora i otežano pokretan, u zapuštenom stanju, a unatoč medicinskim postupcima umro je 19. studenoga 2023. godine.

Obavljenim očevidom je utvrđeno da se radi o muškarcu, izrazito mršave tjelesne građe, dužine tijela oko 171 cm, neutvrđene starije dobi. Po tijelu ima veći broj raznih tetovaža, lošije kvalitete, od kojih na desnoj strani prsa tetovaža životinje nalik na lava ili hijenu, na lijevoj strani prsa tetovažu ptice, na lijevoj podlaktici tetovaže “Đurđa“, niz nečitkih imena, kao i srce i natpis „JNA“ sa nečitkim datumom, na desnoj podlaktici je tetovaža zmije omotane oko mača, na obje natkoljenice tetovaže golih žena.

U četvrtak, 9. travnja 2020. godine u Sesvetama, Pakračka bb, (površina obrasla raslinjem između Bjelovarske i Varaždinske ulice i dječjeg vrtića), u derutnoj baraci, pronađeno je tijelo nepoznate muške osobe.

Obavljenim očevidom je utvrđeno da se radi o tijelu muškarca, starosti iznad 50 godina života, dužine tijela oko 176 cm, izrazito mršave tjelesne građe, sijede, djelomično kovrčave kose, dužine do 10 cm, sijede brade, izrazito lošeg stanja zubala.

Tijelo je bilo odjeveno u plave traperice, donji dio trenirke crne boje, dvije jakne crne boje, pulover crno žute boje, majicu bež boje i tanju majicu dugih rukava, plave boje, a na nogama imao plavo bijele tenisice i bijele čarape.

Na lijevom stopalu je utvrđena gangrena dijela stopala, a stopalo je bilo omotano medicinskim zavojem. Uz tijelo je pronađen mjerač šećera u krvi.

Tijekom obdukcije utvrđeno je da na tijelu nema ozljeda koje bi upućivale da je osoba žrtva kaznenog djela. Datum smrti je početak mjeseca travnja 2020. godine.

Na tijelu su nastupile promijene u vidu nedostatka tkiva cijelog lica i dijela tijela, posljedica djelovanja životinja. Pregledom odjeće nisu pronađeni nikakvi dokumenti.

Moguće je da se radi o beskućniku i osobi koja duže vrijeme nije regulirala osobne dokumente i statuse.