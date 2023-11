[UŽIVO] SPLIT – ZADAR 42-35: Poluvrijeme na Gripama, Split uvjerljiviji u drugoj četvrtini

Žuti danas od 19:00h dočekuju Zadar na Gripama u sklopu 8. kola AdmiralBet ABA lige. Splićani u AdmiralBet ABA ligi imaju jednu pobjedu i šest poraza, a Zadrani imaju tri pobjede i četiri poraza. Ovo je bila druga utakmica dvaju dalmatinskih klubova u tekućoj sezoni, a u prvoj je slavio Zadar 2. studenoga u sklopu 7. kola FAV Bet Premijer lige (88:80).

Prva je četvrtina otišla na stranu Zadrana (14:16) , a kao najučinkovitiji igrači momčadi istaknuli su se Tišma s pet pogodaka kod domaćina i Božić sa šest god gostiju.

Ovacije Gripa, čiju je gostujuću tribinu napunio Tornado, pred sam susret zaradio je povratnik u redove Splita Lewis Sullivan. Poveo je Split preko Shortera, a u idućem je napadu Ramljak poravnao rezultat. Potom je zabio Shorter, a na idući se koš čekalo dvije i pol minute. Split je bio na +4, ali Božić tricom smanjuje na pogodak zaostatka. Tišma je izborio prekršaj i oba je puta bio precizan s linije slobodnog bacanja, ali Mazalin zakucavanjem smanjuje vodstvo Splita. Ljubičić je potom lijepo prošao kroz sredinu i poentirao, a s druge je strane Žganec nakon proigravanja zabio dvicu. Tišma je dvije minute i 15 sekundi prije kraja pogodio prvu od četiri trice Splita za 13:9. Potom je isto to pošlo i Božiću za rukom koji je poentirao za 13:12, no Ramljak je pogodio dvicu za prvo vodstvo Zadra na utakmici 13:14, a potom je Mekić povisio na +3. Sullivan je izborio prekršaj i pogodio jedno od dva slobodna bacanja za 14:16 u prvoj četvrtini.

Druga je četvrtina započela pripala Splitu (28:19), a u njoj su se istaknuli Shorter i Božić s 8 pogodaka. Četvrtina je započela pogotkom Božića, a potom i uspješnim slobodnim bacanjem za 14:19. Split se tricama Vuke i Sullivana vratio u igru, a Vuko je potom ponovno pogodio tricu za 23:19. Potom je Perković dvaput pogađao dvicu, a Žganec je bio precizan sa slobodnog bacanja nakon koša i pretrpljenog prekršaja. Sullivan je zatim pogodio tricu za 29:24, a Zadar se vratio na jedan koš razlike. Shorter je tricom povećao na tri poena prednosti, no nakon osobne pogreške Sullivana, Božić poentira uz koš-faul, a potom i iz slobodnog bacanja za 32:31. Zadar je potom serijom od četiri koša došao do prednosti 32:35, a Runjić tricom poravnava rezultat. Potom je Shorter pogodio tricu, a zatim izborio slobodno bacanje koje je nije uspio realizirati, no koš-faul je za 40:35. Runjić je potom napravio bananu Drežnjaku, a zatim i poentirao za 42:35 na poluvremenu.

Standings provided by Sofascore