UŽIVO OD 17 SATI: Izvanredna konferencija na Poljudu, kako će se rasplesti situacija s Goranom Vučevićem?

Na Poljudu je za danas u 17 sati sazvana izvanredna konferencija za medije, na kojoj će se javnosti obratiti predsjednik Nadzornog odbora Hajduka Ljubo Pavasović Visković i predsjednik Uprave Ivan Bilić. Sama činjenica da je konferencija označena kao izvanredna izazvala je veliku pozornost navijača i sportske javnosti, a neslužbene informacije koje se pojavljuju posljednjih dana upućuju na mogući odlazak sportskog direktora Gorana Vučevića.

Predsjednik Uprave Ivan Bilić potvrdio je da je s Vučevićem dogovoren sporazumni raskid suradnje.

“Danas smo s Goranom Vučevićem sporazumno dogovorili raskid. Određena jamstva koja su dana njegovoj platformi, iz nekog razloga, nisu mogla biti ispunjena. Razlaz je dogovoren mirno i u interesu svih, a posebno kluba”, kazao je Bilić.

Vučević ostaje u klubu tijekom tranzicije

Bilić je naglasio kako Vučević nije dobio otkaz, ali ga nije ni sam dao, te da će i dalje biti uključen u rad kluba dok se ne pronađe novi sportski direktor.

“Goran nije ni dao ni primio otkaz. Ostat će u klubu unutar tranzicije, dok ne dovedemo budućeg sportskog direktora. U zajedničkim razgovorima donijeli smo rješenje koje je u ovoj situaciji najmanje loše za sve”, istaknuo je.

U dogovor uključeni i Vučevićevi suradnici

Predsjednik Uprave potvrdio je kako su dio istog dogovora i osobe koje su bile bliski Vučevićevi suradnici.

“Lalić i Krstičević također su dio ovog dogovora. Nitko od njih nije se ogriješio o klub niti ga oštetio. Sve je napravljeno dogovorno, iako nismo ni blizu sretni”, rekao je Bilić.

Traži se novo rješenje za sportsku politiku

Iz Hajduka poručuju kako Vučević ostaje na raspolaganju klubu do imenovanja novog sportskog direktora, a odluka je donesena s ciljem očuvanja stabilnosti u osjetljivom trenutku sezone.

“Goran će biti u službi kluba dok ne nađemo novog sportskog direktora”, zaključio je predsjednik Uprave.

“Svjesni smo određenih problema, radimo na tome i volio bih da to ostane unutar kluba. Ne smatramo da se išta loše dogodilo poslije utakmice i to ćemo riješiti”, kazao je Bilić.

Na pitanje je li Ivan Rakitić novi sportski direktor, Bilić je bio jasan.

“U razgovorima smo. Rakitić ostaje na funkciji tehničkog direktora. Klub računa na njega u toj ulozi”, rekao je predsjednik Uprave. Zašto niste presjekli kaos na relaciji Garcia - Livaja? - Svjesni smo problema i radimo interno.

Predsjednik Nadzornog odbora Ljubo Pavasović Visković odbacio je mogućnost ostavke tog tijela.

“Nadzorni odbor nije birao sportskog direktora. O tome je bilo govora i u slučaju Vučevića, ali odabir sportskog direktora je posao Uprave. Ponuditi ostavku ne znači ništa – to je samo predstava za javnost”, poručio je Pavasović Visković.

Na ponovljeno pitanje o Rakitićevoj ulozi, iz kluba je još jednom potvrđeno kako promjene nema.

“Rakitić ostaje tehnički direktor”, kratko je rečeno na konferenciji. Na pitanje hoće li još netko napustiti klub, Bilić nije želio iznositi detalje. “U pravom trenutku ćete saznati od nas. Ovo su prijateljski dogovori i javnost će biti obaviještena kada budu postignuti.” Koji preduvjeti nisu ispunjeni? Bilić je potvrdio da financije jesu dio problema, ali ne i jedini razlog razlaza. “Financije jesu element, ali nisu jedini. Dio stvari zadržat ću u internom planu. Ovo je bila najbitnija vijest koju je javnost u ovom trenutku morala znati.” Otvara li se prostor za destabilizaciju momčadi? Predsjednik Uprave odbacio je tezu da se klub nalazi u ozbiljnoj sportskoj nestabilnosti. “Momčad nije toliko nestabilna niti je to današnja tema. Bitno je da klub što prije pronađe kvalitetnog sportskog direktora, a zato je važno da je Goran s nama tijekom tranzicije.” Je li Vučević dobio otkaz i što je presudilo odlasku? Bilić je u više navrata naglasio da otkaza nije bilo. “Goran nije dobio otkaz. Određeni preduvjeti za njegov rad nisu bili ispunjeni. Platforma je jasno predstavljena, ali uvjeti nisu mogli biti realizirani. Zbog toga smo, i iz financijskih razloga, išli prema drugom rješenju.” Je li Ivan Rakitić novi sportski direktor? Na to pitanje odgovor je bio jasan. “Ne. Ivan Rakitić ostaje tehnički direktor. Klub računa na njega u toj ulozi.” Treba li Nadzorni odbor snositi odgovornost? Pavasović Visković odbacio je ideju ostavke Nadzornog odbora. “Hajduk je dioničko društvo. Nadzorni odbor ne bira sportskog direktora, to je posao Uprave. Govoriti o ostavkama kao moralnom činu je prodavanje magle – ili je daješ ili ne.” Kako će se birati novi sportski direktor? Proces će, kako tvrdi Uprava, biti temeljit i bez žurbe. “Postoje određena imena, ali želimo provesti kvalitetan proces odabira. Goran Vučević bit će dio tog procesa. Primjer Nikoličiusa pokazao je da dobra tranzicija može funkcionirati.” Kaos na relaciji Garcia – Livaja? Bilić je potvrdio da problema ima, ali smatra da ih treba rješavati unutar kluba. “Svjesni smo određenih problema i radimo na tome. Ne smatramo da se dogodilo nešto dramatično nakon utakmice. Riješit ćemo to interno.”

Konferencija dolazi u osjetljivom trenutku za klub – nakon slabijeg ulaska u drugi dio sezone, sve glasnijih šuškanja o narušenim odnosima unutar sportske strukture te sjednice Nadzornog odbora koja je održana u utorak.

Nezadovoljstvo koje traje mjesecima

Prema informacijama bliskima klubu, koji su prethodno objevljeni u nekoliko medja, Vučević već dulje vrijeme nije zadovoljan načinom funkcioniranja Hajduka, prije svega zbog ograničenih ovlasti u vođenju sportske politike. Iako se ljetos vratio na Poljud uz najave da će imati ključnu riječ u sportskom segmentu, u praksi se to, tvrde izvori, nikada nije u potpunosti ostvarilo.

Dodatne napetosti izazvali su nedavni odlasci ljudi koje je upravo Vučević doveo u klub. Bez njegovog pristanka raskinute su suradnje s voditeljem Akademije Mišom Krstičevićem, njegovim pomoćnikom Vikom Lalićem te team managerom Goranom Milankom.

Zategnuti odnosi i s trenerom

Vučević već neko vrijeme, prema dostupnim informacijama, nije u najboljim odnosima ni s trenerom Gonzalom Garcijom. Iako Garcia nije bio njegov izbor, Vučević je podržao njegov dolazak, no nezadovoljstvo načinom igre, defenzivnim pristupom i odnosom prema pojedinim igračima dodatno je opteretilo ionako narušene odnose unutar kluba.

Sve to kulminiralo je raspravom na sjednici Nadzornog odbora, na kojoj je upravo Vučevićevo nezadovoljstvo, prema neslužbenim saznanjima, bilo jedna od glavnih tema.

Odlazak koji bi povukao i druge

Ako se danas potvrdi odlazak Gorana Vučevića, s njim bi Hajduk mogli napustiti i trojica španjolskih skauta – Pepo Boada, Pepo Mercader i Juan Torres – koji su činili važan dio njegove sportske strategije. Time bi došlo do ozbiljnog preslagivanja u sportskoj hijerarhiji kluba.

Vučević je na mjesto sportskog direktora stigao prošlog ljeta, nakon rada u Barceloni i saudijskom Al Nassru, a ovo mu je bio treći povratak na Poljud. Na toj je funkciji proveo manje od godinu dana.

Sve će biti jasnije u 17 sati

Hoće li Vučević sam podnijeti ostavku, hoće li je Nadzorni odbor prihvatiti ili će javnosti biti predstavljen neki drugačiji rasplet, znat će se vrlo brzo. Jedno je sigurno – današnja konferencija mogla bi označiti važan prijelomni trenutak za Hajduk i njegov sportski smjer u nastavku sezone.

