Uživaju i boli ih briga: Zlatko i Blanka Mateša proveli romantičan odmor na Maldivima

Nekadašnji hrvatski premijer Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka Mateša, profesorica na Pravnom fakultetu u Splitu, podijelili su s javnošću djelić atmosfere s nedavnog putovanja na Maldive.

Fotografiju s egzotične destinacije na Facebooku je objavila Blanka Mateša, otkrivši da su ondje proveli zimske praznike. U objavi je navela kako se vratila svakodnevnim radnim obvezama i hladnijem vremenu, ali da joj uspomene s putovanja i dalje bude ugodne osjećaje.

Istaknula je da su na Maldivima uživali u potpunom odmoru, daleko od svakodnevice i niskih temperatura, te da joj fotografije s putovanja ostaju lijepa uspomena na zimski predah.