Uživajte u suncu, već sutra jugo i uvod u novu promjenu vremena: Ako planirate iskoristiti vikend, ovo će vas zanimati

Zakoračili smo u rujan, prvi mjesec klimatološke jeseni. Na kalendarsku ćemo pričekati jesensku ravnodnevnicu 22. rujna u 20 sati i 19 minuta. Kad smo već kod astronomskih događaja, spomenimo i da nas u nedjelju, 7. rujna, u ranim večernjim satima očekuje potpuna pomrčina Mjeseca.

Klimatološko ljeto za nama bilo je toplije od višegodišnjeg prosjeka u cijeloj Hrvatskoj, a na Jadranu i kišovitije od uobičajenog. Tako se nisu ostvarile sezonske prognoze o sušnom ljetu.

Ni prvi tjedan rujna, odnosno klimatološke jeseni, neće biti posve suh. Krajem utorka počet će još jedna promjena vremena, no neće biti ni približno intenzivna kao prošla. Uglavnom će u srijedu donijeti nešto oborina. Posljednja ciklona konačno je otpuhala vrućinu s našeg područja, ali ljetnim temperaturama još nije kraj. Ponedjeljak će biti najsvježiji dan tjedna, a prema njegovu završetku bit će postupno toplije, pa će u petak i osobito za vikend ponegdje ponovno biti vruće. Ipak, ne očekuju se velike vrućine.

Danas će prevladavati pretežno vedro vrijeme. Vjetar će biti uglavnom slab, iako će na sjevernom Jadranu zapuhati slabo do umjereno jugo. Minimalne jutarnje temperature zraka bit će od 9 do 15 °C u Dalmatinskoj zagori, te od 16 do 21 °C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature kretat će se između 23 i 28 °C.

Veći dio utorka bit će suh i djelomično sunčan. U drugom dijelu dana, a osobito kasno navečer, očekuje se više oblaka, mjestimice uz kišu, pljuskove i grmljavinu, lokalno i izraženije nevere. Puhat će umjereno do jako jugo, koje će na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana imati vrlo jake udare. Kasno navečer na moru sjevernog Jadrana vjetar će okrenuti na sjeverozapadnjak. Od jutra će biti malo toplije, a najviše dnevne temperature bit će između 25 i 30 °C.

Srijeda će donijeti promjenjivo vrijeme s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Veći dio dana bit će suh, iako će još u početku u Dalmaciji mjestimice biti pljuskova i grmljavine, a popodne uglavnom u Dalmatinskoj zagori, u obliku lokalnih grmljavinskih pljuskova. Danju će puhati vjetar zapadnih smjerova. Bit će neznatno svježije u odnosu na utorak.

U četvrtak će u većini predjela prevladavati pretežno sunčano vrijeme, iako će još u noći mjestimice biti povećane naoblake, a danju je pokoji pljusak moguć u južnoj i dijelu srednje Dalmacije. Puhat će slab do umjeren dnevni vjetar, na moru danju zapadnih smjerova. Jutarnje temperature zraka bit će u manjem padu, a najviše dnevne uglavnom od 26 do 31 °C.

Od petka do nedjelje očekuje se djelomično sunčano vrijeme, ponegdje uz povećan razvoj naoblake i mogućnost slabog, prolaznog pljuska, uglavnom u Dalmatinskoj zagori. Vjetar će biti većinom slab, a u subotu ujutro može biti malo bure. Bit će toplije, a najviše dnevne temperature kretat će se između 28 i 33 °C.