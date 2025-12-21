Uživajte ponovno u tjednu 'Večere za 5' u kojem su se za titulu najbolje borile tri bivše natjecateljice showa 'Brak na prvu' i dvoje influencera 

Idući tjedan gledatelji mogu ponovno uživati u epizodama najdugovječnijeg kulinarskog showa iz zagrebačke županije, u kojima se se za nagradu borile Lorena Farkač, Tamara Razum i Petra Meštić, bivše natjecateljice sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu'. Uz njih tu su copywriter Karlo Turić, koji je na društvenim mrežama popularan zbog svojih recepata i strastvena motoristica Sara Valentić, također popularna na društvenim mrežama.

Lorena Farkač gledateljima je već poznata iz showa 'Brak na prvu', a ekipu je ugostila prvi dan zagrebačkog tjedna u Stupničkom Obrezu. Mlada influencerica u show se prijavila zbog zabave, novog i iskustva i druženja. Prvostupnica odnosa s javnošću opisuje se kao vedra, komunikativna i opuštena. Smatra da su joj u kuhinji jače strane to što je dobra i multitaskingu i obraća pozornost na detalje, a kao manu navodi nespretnost.

Drugi dan u Strmecu Samoborskom kuhala je Lorenina kolegica iz showa 'Brak na prvu', fitness instruktorica Tamara Razum. Tamara je izrazito energična, otvorena, komunikativna i vesela osoba, koja se u slobodno vrijeme bavi hodom po špagi, a voli i plivati plesati. Omiljena joj je domaća hrana, ali jako voli i azijsku pa su joj tako omiljena jela teleća rebra i sushi.

Copywriter i influencer posvećen kuhanju i gastronomiji Karlo Turić kuha u srijedu u Dugom selu, a velika ljubav su mu i egzotične životinje kojih ima puno. Karlo je zabavna, otvorena i vedra osoba i u show se prijavio kako bi se zabavio i promovirao svoje društvene mreže. Kaže kako mu je vrlina u kuhinji obraćanje pozornosti na detalje, a mana to što radi dosta nereda tijekom kuhanja. Omiljena hrana mu je azijska, a jelo sushi.

Popularna liječnica Petra Meštrić također je gledateljima poznata iz showa 'Brak na prvu', ali i s društvenih mreža na kojima je izrazito aktivna. Petra u 'Večeru za 5' stiže kako bi stekla novo iskustvo, ali, priznaje, i zbog promocije svojih društvenih mreža. Opisuje se kao uporna i ambiciozna osoba uvijek spremna pomoći drugima. Iako, kako kaže, nije previše vješta u kuhinji, uvijek je spremna za nove izazove!

Zagrebački tjedan zatvara marketinška specijalistica Sara Valentić. Sara je strastvena motoristica i svoje popularne društvene mreže ispunjava uglavnom sadržajem vezanim uz vožnju motora. U show stiže kako bi se zabavila i isprobala nešto novo, a opisuje se kao zabavna, emotivna i otvorena osoba. Preferira azijsku kuhinju, posebice korejsku, a omiljena jela su joj juhe.

Ponovno uživajte u omiljenim epizodama 'Večere za 5' na RTL-u od ponedjeljka do petka od 17.45, a epizode su dostupne i na platformi Voyo.