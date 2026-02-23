Uživajte ljudi, od početka do kraja tjedna grijat će nas sunce, ponegdje do čak 19 stupnjeva

Makarska, Ploče, Kaštel Štafilić i Knin su jučer sa službeno izmjereno 18 Celzijusovih stupnjeva bili najtopliji u državi. Varaždin i Zagreb, u kojima je još u prvom dijelu vikenda bilo snijega, jučer su već zabilježili dvoznamenkaste temperature zraka.

Nema sumnje da su mnogi jedva dočekali stabilizaciju vremena proteklog vikenda, pri tome je nedjelja bila sunčanija i toplija od subote. O oborinama u siječnju i dosadašnjem dijelu veljače više smo puta pisali, tako da je jasno zašto je jučerašnje sunce dočekano s oduševljenjem kod većine.

Da se ne radi tek o prolaznoj fazi svjedoči pogled na aktualne prognostičke karte. Sada se već može tvrditi da oborina neće biti do kraja tjedna, a moguće i umjereno duže.

Prognoza će sljedećih dana biti prilično monotona, na sreću mnogih...

Danas će biti djelomično sunčano i suho. Nešto više oblaka u prvom dijelu dana. Ujutro na moru slabo do umjereno jugo, prestat će u drugom dijelu dana i okrenuti na slab vjetar zapadnih smjerova, navečer burin. Minimalne jutarnje temperature zraka od -3 do 3°C u Dalmatinskoj zagori, od 5 do 12°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature većinom od 12 do 17°C.

Utorak će biti djelomično sunčan i suh, povremeno uz povećanu naoblaku. Vjetar će veći dio dana biti slab, ali će popodne na južnoj i dijelu srednjeg Jadrana ojačati tramontana, predvečer može imati jake udare na južnom Jadranu, a navečer uz obalu bura, jača prema jugu. Najviše dnevne temperature većinom od 13 do 18°C.

Srijeda će biti pretežno vedra. Ujutro umjerena bura, danju će prestati i okrenuti na zapadne smjerove. Najviše dnevne temperature većinom od 13 do 18°C, navečer neznatno hladnije.

Vedro će biti u četvrtak i petak. Noću će puhati slaba bura, danju slab vjetar s mora ili tiho. Jutra će biti malo svježija, u Zagori uz slab mraz. U četvrtak najviše dnevne temperature od 14 do čak 19°C, u petak tek nešto niže.

Dani vikenda donose nastavak stabilnog vremena, ali se čini da će subota biti sunčanija od nedjelje u kojoj će na moru zapuhati umjereno, ponegdje i pojačano jugo. Temperature zraka bez veće promjene.

Stabilno, bez zahlađenje, bit će u prvoj polovini sljedećeg tjedna.