Uživajte do kraja tjedna bez vrućine jer je već u ponedjeljak povratak na staro, ponegdje preko 35 stupnjeva

Malo po malo i bližimo se sredini srpnja, odnosno sredini klimatološkog ljeta. Ovaj tjedan je prekinut vrlo dugačak niz vrućih dana u Dalmaciji, ali i suša. Ciklona je donijela dobrodošle oborine i zahlađenje, ali nažalost i nevrijeme splitskom području u utorak ujutro. Dok se štete još zbrajaju, prilično je jasno da se radi o najrazornijem nevremenu u Splitu u dugo godina. Svega je desetak minuta bilo dovoljno za devastaciju koja će se sanirati još mjesecima.

Uslijedila je stabilizacija vremena te osjetan pad noćnih temperatura zraka. U četvrtak ujutro neki dijelovi Dalmatinske zagore mjerili su jednoznamenkaste minimalne temperature zraka, a ugodno je bilo i uz obalu i na otocima.

Jučer je u većini predjela bio drugi dan za redom bez vrućina, a dan je obilježila i tramontana koja je popodne na otvorenom moru ponegdje imala i olujne udare.

U nastavku tjedna očekuje nas stabilno vrijeme bez velikih vrućina. Vjetrovito će biti još danas, u subotu tek uz slab vjetar, a umjereno jugo u nedjelju bit će "lažni" signal te neće označiti bilo kakvu promjenu vremena osim da će sljedeći tjedan zatopliti.

Danas će biti pretežno vedro. Ujutro umjerena bura, danju slab do umjeren zapadnjak i tramontana koja će kasno popodne na moru ponegdje biti pojačana. Minimalne jutarnje temperature zraka od 13°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 22°C ponegdje uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 26 do 31°C.

Subota donosi pretežno vedro vrijeme. Noću tiho ili burin, danju slab vjetar promjenjiva smjera, a popodne na moru sjeverne Dalmacije slabo jugo. Jutro malo toplije, najviše dnevne temperature od 26 do 31°C.

Nedjelja će biti pretežno ilo djelomično sunčana i suha. Noću uz obalu burin, danju umjereno jugo koje prolazno na moru može biti i pojačano. Od jutra malo toplije, danju većinom od 28 do 33°C.

Već u ponedjeljak bit će znatno toplije, posvuda iznad 30°C, a mjestimice i iznad 35°C.