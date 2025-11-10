Uzinić osudio crnokošuljaše: "Je li to buđenje koje želimo? Je li buđenje našeg hrvatskog naroda to da se stalno vraćamo u četrdesete i devedesete?"

Riječki nadbiskup Mate Uzinić komentirao je jučer na koncertu "Rijeka se budi", u povodu 100. obljetnice Riječke biskupije i 50 godina života najnagrađivanijeg riječkog glazbenika suvremene kršćanske glazbe Andreja Grozdanova, incident u kojem je skupina maloljetnika imala na meti karatiste iz Srbije, piše Informativna katolička agencija (IKA).

"Rijeka se budi. Što bi to bilo buđenje Rijeke? Je li buđenje Rijeke to što se desetak mladića obuklo u crno i želi napasti drugoga? Je li to buđenje koje želimo? Je li buđenje našeg hrvatskog naroda to da se stalno vraćamo u četrdesete i devedesete? Ili bismo trebali učiniti jedno drugo i drugačije buđenje. Kakvo nam to buđenje treba? Kakva nam Crkva treba? Ikakvi nam onda kršćani u ovom našem društvu trebaju?", upitao je Uzinić.

Kao odgovor, citirao je Isusove riječi iz Lukina evanđelja "Duh Gospodnji na meni je, On me posla blagovjesnikom biti siromasima". "Siromasi su svi oni koji su na rubu. To su svi oni koji su isključeni; to su stranci, manjine, oni koji drugačije vjeruju, oni koji su siromašniji od mene i koji su u većoj potrebi od mene; to su zatvorenici, bolesnici i osobe s invaliditetom. Duh Božji na meni je i njima me šalje", kazao je.

Citirao papu

Na kraju je podsjetio i što papa Lav XIV. poručuje dokumentom "Dilexi te" ("Uzljubio te"), u kojemu govori o Crkvi za siromahe. "Papa nam kaže nam da smo ljubljeni i jer smo ljubljeni, da moramo ljubiti druge. Ljubav prema siromasima znači prema svima onima za koje nam se na prvu čini da i ne zaslužuju našu ljubav. Papa kaže da je to ljubav koja nadilazi prepreke, koja približava udaljene, ljubav koja ujedinjuje strance, koja čini bliskim neprijatelje. Koja ulazi u najskrivenije nabore društva", kazao je.

Citirajući Papu zaključio je porukom Crkvi u Hrvatskoj. "'Crkva koja ljubi, koja ne postavlja granice ljubavi, koja ne poznaje neprijatelje koje treba pobijediti, nego muškarce i žene koje treba ljubiti. To je Crkva koja je danas potrebna svijetu.' To je Crkva koja je potrebna Rijeci i našoj domovini", poručio je nadbiskup Uzinić.

Spriječen incident

Podsjetimo, u Rijeci je u subotu spriječen incident nakon što je policija zaprimila dojavu o sumnjivoj skupini mladića s kapuljačama koja se okupila u blizini Centra Zamet gdje se održava prvenstvo Balkana u karateu. Organizatori su pozvali policiju nakon što je trener juniorske reprezentacije Srbije zatražio pomoć jer je primijetio skupinu mladića koji su im, kako je rekao, ubrzano prilazili.

Policija je brzo stigla ispred dvorane na Zametu i ondje zatekla navedenu skupinu, među kojima je bilo deset maloljetnika. Oni su prijavljeni socijalnoj službi. Kako je priopćila policija, nije bilo privođenja jer nije došlo ni do verbalnog ni do fizičkog napada, a nije zabilježena ni šteta na imovini.