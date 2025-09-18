Uzimanje lijeka koji mnogi imaju u kući smanjuje rizik povratak raka debelog crijeva. Znanstvenici upozoravaju na krajnji oprez

Rak debelog crijeva jedan je od vodećih uzroka smrtnosti od raka u svijetu. Novo istraživanje objavljeno u New England Journal of Medicine otkriva da mala doza aspirina može značajno smanjiti rizik od povratka bolesti kod pacijenata koji imaju specifične genetske promjene u tzv. PI3K putu.

Studiju je predstavio istraživač Harry Blackwood, a rezultati su već izazvali veliku pozornost stručne javnosti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zašto baš aspirin može pomoći?

Aspirin je najpoznatiji kao lijek protiv bolova i sredstvo za prevenciju kardiovaskularnih bolesti. No, novija istraživanja pokazuju da ovaj lijek ima i anti-tumorska svojstva. Osim što smanjuje upale i inhibira enzim COX-2, aspirin može utjecati i na PI3K/Akt/mTOR signalni put, koji je ključan za rast i preživljavanje tumorskih stanica.

Kod pacijenata s mutacijama gena PIK3CA, aspirin može potaknuti staničnu smrt tumorskih stanica, usporiti njihovo širenje i time smanjiti rizik od povratka bolesti.

ALASCCA studija: prekretnica u liječenju

Velika međunarodna klinička studija nazvana ALASCCA obuhvatila je gotovo 3.000 pacijenata s lokaliziranim rakom debelog crijeva. Pacijenti su bili podijeljeni u dvije skupine – jedna je uzimala 160 mg aspirina dnevno, dok je druga dobivala placebo.

Rezultati su pokazali da je kod oboljelih s određenim mutacijama (PIK3CA, PIK3R1, PTEN) aspirin prepolovio rizik od povratka bolesti u odnosu na placebo. Kod jedne od skupina, nakon tri godine praćenja, povratak bolesti zabilježen je u samo 7,7% slučajeva kod onih na aspirinu, naspram 16,8% u placebo skupini.

Rizici i nuspojave

Iako su rezultati iznimno ohrabrujući, znanstvenici upozoravaju na moguće nuspojave. Kod pacijenata koji su uzimali aspirin zabilježeno je nešto više ozbiljnih komplikacija, prvenstveno krvarenja. U istraživanju su zabilježena i četiri smrtna slučaja, od kojih tri u skupini koja je uzimala aspirin, no nije potvrđeno da je lijek bio izravni uzrok.

Zbog toga liječnici naglašavaju da se primjena aspirina u ovoj svrsi mora pažljivo dozirati i provoditi isključivo pod nadzorom stručnjaka.

Što ovo znači za budućnost pacijenata?

Ova otkrića mogla bi promijeniti način na koji se rak debelog crijeva liječi nakon operacije. Genetsko testiranje tumora, kojim se utvrđuje postojanje PI3K mutacija, u budućnosti bi moglo postati standardni postupak.

Ako se rezultati potvrde u dodatnim istraživanjima, aspirin bi mogao postati jednostavno, jeftino i učinkovito sredstvo za smanjenje rizika od povratka bolesti kod određenih skupina pacijenata.

Kako kaže Harry Blackwood, riječ je o još jednom koraku prema personaliziranoj medicini, u kojoj će terapije biti prilagođene genetskom profilu svakog pacijenta.