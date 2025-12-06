Uzduž cijele ceste od Lovrinca do Šina osvanula lijepa novosti. Posjetili smo tri istočna splitska kvarta, evo kako su okićeni u Adventu

U prvom smo adventskom tjednu, a splitski kvartovi zablistali su u svom predblagdanskom izdanju. Sinoć smo prošetali trima splitskim kvartovima na istoku grada u namjeri da se uvjerimo kako izgleda noćna adventska dekoracija. Upućeni nas uvjeravaju da će se u pojedinim kvartovima tek dovršiti kićenje.

Prvo smo posjetili Sirobuju. Prvo što se da primijetiti je to da su na rasvjetne stupovi cijelom dužinom od Lovrinca do Šina postavljene svjetleće dekoracija u obliku dorskih "stupova".

Na samoj Sirobuji božićno drvo je postavljeno na Prometovom okretištu, kod sjevernog početka nadvožnjaka. Na uličnoj rasvjeti ima ponešto dekoracija i to je uglavnom to.

SIROBUJA

U Stobreču se značajnije ulaganje u blagdanske dekoracija uočava u tamošnjem parku. Osvijetljeni su gotovo svi grmovi, dekoracije su na uličnoj ravjeti, u parku je postavljen veliki svijetleći adventski vijenac, a jaslice su na uobičajenom mjestu. Van parka nema značajnijih dekoracija.

STOBREČ

U Žrnovnici skromno, minimalno dekorirano blagdansko drvce u centru mjesta ispod Crvenog trga, svijetleći obrisi Svete obitelji, jedan osvijetljeni snjegovića, nešto dekorirane ulične rasvjete i to je to. Korešnica je dio Žrnovnice, a njeni stanovnici obično kod tamošnje autobusne stanice sami naprave velike jaslice i organiziraju predivno druženje na Badnjak. Sljedeći petak udruga Žrvanj će okititi Baštu u Žrnovnici, kako kažu, bit će neviđeno...

ŽRNOVNICA