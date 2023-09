Uzbudljiva završna večer "Spli'skih litnjih kolura 2023" – Svjetski dan turizma uz "Disco večer na otvorenom"

Danas u 19:30 na Trgu Gaje Bulata – Turistička zajednica grada Splita najavljuje završnu večer manifestacije "Spli'ski litnji koluri 2023". Očekuje nas nezaboravna noć pod zvijezdama na otvorenom, uz glazbeni spektakl koji će vam zagrijati srca i noge za ples.

Grupa Real To Tribute ABBAZIA – ABBA (Rijeka), poznata po izvođenju legendarnih hitova kultne pop grupe ABBA, i DISCO MAGIC Band (Split), koji će vas vratiti u doba popularnih disco hitova 70-tih (Kool & The Gang, Chic, pop rock grupa BONEY M), priredit će vam nezaboravnu glazbenu poslasticu. Koncert započinje u 19:30 i trajat će sve do iza 23:00, obećavajući čarobnu noć ispunjenu hitovima i ritmovima koji će vas držati na nogama.

"Uživajte u hitovima legendarnih pop i pop-rock grupa dok plešete pod zvijezdama", poručuju iz Turističke zajednice Grada Splita te nadodaju:

"Ovaj glazbeni događaj na otvorenom nije samo prilika za zabavu, već i prigoda da zajedno proslavimo Svjetski dan turizma. Manifestacija "Spli'ski litnji koluri 2023" obogatila je ljetne mjesece umjetničkim i zabavnim koncertima za sve posjetitelje na Trgu Gaje Bulata", navode i zaključuju.

"Ne propustite ovu priliku da budete dio ove glazbene ekstravagance i proslavite Svjetski dan turizma na nezaboravan način. Vidimo se na "Disco večeri na otvorenom" s početkom u 19:30, gdje će se spojiti glazba, ples i radost, stvarajući uspomene koje ćete ponijeti sa sobom", zaključuju iz Turističke zajednice Grada Splita.